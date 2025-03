Jokić dominantno odgovoril v bitki za MVP, zdesetkani Mavsi premagali Spurse

New York, 11. 03. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 25 minutami

Denver Vlatka Čančarja je v gosteh premagal Oklahoma City s 140:127. Nikola Jokić pa je v bitki za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP) z odlično predstavo (35 točk, 18 skokov in osem asistenc) odgovoril Shaiju Gilgeousu-Alexandru. Dallas je v San Antoniu slavil s 133:129 ter dosegel prvo zmago po petih porazih v nizu.

Denver je v gosteh ugnal Oklahomo s 140:127 in se ji oddolžil za ponedeljkov poraz. Prvo ime dvoboja je bil Srb Nikola Jokić s 35 točkami, 18 skoki in osmimi asistencami, izdatno pomoč pa je imel v Jamalu Murrayju, ki je za zmago prispeval 34 točk, šest podaj in štiri skoke. Vlatko Čančar po odločitvi trenerja Michaela Malona ni igral. V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Luguentz Dort s 26 točkami, prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander pa je dosegel 25 točk.

V noči na torek je bilo na sporedu še deset tekem. Nekdanji klub Luke Dončića iz Dallasa je v San Antoniu slavil s 133:129 ter dosegel prvo zmago po petih porazih v nizu. V teksaškem obračunu je Spencer Dinwiddie za Mavse dosegel 28 točk, izkazali pa so se tudi Klay Thompson s 26, Naji Marshall s 24 ter Kessler Edwards z 22 točkami in 11 skoki. Pri ostrogah sta bila najbolj učinkovita Harrison Barnes z 29 in Keldon Johnson z 28 točkami. Boston je doma z rutinsko predstavo ugnal Utah s 114:108. Blestel je Sam Hauser, ki je dosegel 33 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA, zadel pa je devet metov za tri točke. Golden State ni imel pretiranih težav proti Portlandu, s kolektivno igro ga je ugnal s 130:120, medtem ko je New York v Sacramentu visoko zmagal s 133:104.

Košarkarji Charlotte so v Miamiju slavili s 105:102, blestel pa je Miles Bridges s 35 točkami. Atlanta je bila boljša od Philadelphie s 132:123, Toronto od Washingtona s 119:104, Chicago pa od Indiane s 121:103. Houston je na domačem parketu premagal Orlando s 97:84, Memphis pa Phoenix s 120:118. V zahodni konferenci je v vodstvu Oklahoma City (53-12), na drugem mestu je Čančarjev Denver (42-23), na tretjem pa Dončićevi jezerniki (40-23). V vzhodni konferenci so na prvih treh mestih Cleveland (54-10), Boston (47-18) in New York (41-23).

