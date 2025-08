Ko se zberejo Dončić, Jokić, Dragić, Vučević, Marjanović in Čančar

Da je srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić magnet za pozornost, je že dobro znano. Njegova sproščenost, karizma in posebna vez z Luko Dončićem pogosto predstavljajo glavno atrakcijo lige NBA. A le redki vedo, kako izgleda, ko se na enem mestu zberejo številni košarkarji z Balkana, ki so svoj čas igrali v najmočnejši ligi na svetu.

Ena takšna noč iz leta 2020 je opisana v knjigi Zakaj tako resno, romanu o življenju Nikole Jokića, ki je izšel preteklo leto. Takrat so za isto mizo sedeli Jokić, Luka Dončić, Boban Marjanović, Vlatko Čančar, Goran Dragić in Nikola Vučević. Po poročanju avtorja so sprva poskušali ostati diskretni, a ko se takšna ekipa sprosti – večer hitro zavije v povsem drugo smer. V bližini sta bila tudi Marc Gasol in Rudy Gobert, a sta – na srečo ali žalost – druženje izpustila. Balkanci so ju sicer poskusili povabiti, a ker se nista pridružila, so reagirali na svoj šaljiv način – s kletvicami v srbskem jeziku. Gasol, ki je to razumel, jim je vrnil v istem tonu, Čančar pa je kasneje v smehu priznal: "Mislim, da smo bili zanju preveč intenzivni."

Kako se je vse začelo? Čančar je povedal, da nihče ni niti pomislil na alkohol, a je vendarle prvi popustil. "Rad bi dvojni mojito," je rekel – in to je bil začetek večera. Glasba iz restavracije je bila pretiha, zato so se igralci odločili, da vsak izbere po eno pesem. Ko še to ni bilo dovolj, so poslali Čančarja po zvočnik. "Takoj ko se je vrnil, so se stvari poslabšale," se je v smehu spomnil Vučević.

"Čustva so nas pripeljala do praznovanja. Nikoli ne govorimo o politiki. Naša glasba je preveč čustvena," je dodal Vučević, nakar je sledila pesem. Vsa ekipa je vstala in začela peti. "Ko poslušamo glasbo, plešemo kolo. Nihče ne zna zares plesati, znamo le nekaj korakov," je povedal Marjanović in dodal: "Nikola (Jokić) ima talent za veliko stvari, a za kolo pač ne." Zabava se je iz restavracije preselila k hotelskemu bazenu, ki je bil sicer zaprt. Enako je veljalo za tobogan. "Tobogan ni imel vode, bil je povsem suh," je povedal Čančar.

Luka Dončić in Nikola Jokić FOTO: AP icon-expand