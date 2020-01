Jokić: Dončić je iz 'mojih krajev', vesel sem zanj, toda tokrat naj izgubi

Obramba Denverja bo še toliko bolj osredotočena na Dončića, potem ko je na zadnji tekmi proti Chicago Bullsom vpisal še deveti trojni dvojček sezone z vsaj 30 doseženimi točkami. Zaustavil se je pri 38 točkah, 11 skokih in 10 podajah. A če pri Dallasu v zadnjem času še posebej izstopa Dončić, pa pri Denverju izstopa še en košarkar iz nekdanje Jugoslavije – to je Nikola Jokić. Ta je podrl 'jugoslovanski' rekord v ligi NBA po številu doseženih točk, ko je na zadnji tekmi v gosteh pri Atlanti vpisal 47 točk, pri tem pa je zadel kar štiri trojke iz osmih poskusov, kar je izjemna statistika za centra njegove velikosti. Čeprav je v preteklosti že dokazoval, da ima zelo mehko roko, se je v tej sezoni pogostokrat, ko se je znašel v ugodnem položaju, odločil za podajo, kar je sprožilo nekaj kritik na račun lanskoletnega udeleženca All-Star tekme. "Ni važno, kaj Jokić počne, vedno se bo kdo našel, ki ne bo zadovoljen z njegovo predstavo," je bil piker trener Denverja Michael Malone . "Ko se uležem v posteljo, me skrbi precej stvari. A igra Nikole Jokića mi ne povzroča skrbi," je nadaljeval Malone.

Luka ima v ligi NBA s košarkarji, ki izvirajo iz nekdanje Jugoslavije zelo dober odnos, in običajno prijateljski pozdrav pred začetkom ne izostane. Tokrat se bo zagotovo toplo pozdravil z Vlatkom Čančarjem , kolegom iz slovenske reprezentance, s katerim sta skupaj slavila naslov evropskih prvakov v Carigradu. Dončić si je z izvrstnimi predstavami v šele drugi sezoni hitro pridobil spoštovanje tekmecev. O Lukovem napredku so ameriški novinarji povprašali tudi Nikolo Jokića ? "Dončić je All-Star igralec. Igra izjemno. Ima izjemno povprečje. Njegova raven je res nekaj povsem drugačnega," je pred srečanjem z Dončićem dejal nekdanji kasaški voznik iz Somborja, ki se še dandanes rad udeleži kasaških dirk v domovini.

Čeprav sta ekipi na drugem in šestem mestu zahodne konference, je razlika med ekipama zelo majhna – dve zmagi v prid Nuggetsov (25-11). Zaradi otečenega kolena bo pri Dallasu (23-13) tudi nocoj, še na peti zaporedni tekmi, manjkal visokorasli Latvijec Kristaps Porzingis . To pomeni, da bo Luka Dončić najverjetneje znova dobil večjo minutažo ter da tekme ne bo začel na položaju organizatorja igre.

Dončić vs Jokić oz. napad proti obrambi

Jokić je na zadnji tekmi zablestel s 47 točkami in znova potrdil, da je izvrsten v napadu, toda NBA-analitiki opozarjajo, da je Jokić v zadnjih dveh letih močno izboljšal tudi igro v obrambi, kar je Denverjevo obrambo popeljalo do ene najboljših v ligi (peta po številu prejetih točk), medtem ko je Dallas zaenkrat tretja najboljša napadalna ekipa lige. Dončić je na drugi strani seveda bistveno bolj pomemben za Mavse v napadu kot v obrambi. Po skorajda polovici sezone 20-letni Ljubljančan beleži 29,7 točk, 9,7 skokov in 8,9 podaj na tekmo in je z omenjeno statistiko eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca sezone (MVP).

Luka v obračun z Denverjem, ki bo Mavsom dal določene odgovore, kaj na tekmah z močnejšimi nasprotniki pomeni odsotnost Porzingisa, vstopa samozavestno, potem ko je imel eno boljših tekem sezone proti Chicago Bullsom, kjer je navdušil tudi Bika Zacha LaVina. "Luka je senzacionalen. Praktično čez noč je od igralca tedna prišel do kandidata za MVP-naziv. To je noro, kako velik posel opravlja. Neverjetno učinkovit je," je po tekmi priznal LaVine.

Ekipi sta se srečali že 29. oktobra, tedaj je Denver Dallasu prizadejal prvi poraz, a obračun je bil zelo tesen vse do konca (109:106). Nekaj podobnega gre pričakovati tudi nocoj. A težava bo pod obema obročema, saj je Porzingis izjemno pomemben člen (predvsem v obrambi) Dallasa. Na drugi strani Nuggetsi nocoj ne bodo mogli računati na solidnega strelca Willa Bartona. Ta je bil poleg Jokića na zadnji tekmi z 28 točkami ključni mož ob zmagi.