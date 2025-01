Jokić dosegel 20. trojni dvojček v sezoni

V Denverju je Nikola Jokić na tekmi košarkarske lige NBA dosegel svoj 20. trojni dvojček v sezoni, petega zaporednega pred zadnjo četrtino, njegovi Nuggetsi pa so premagali Sacramento Kingse s 132:123. Srbski zvezdnik je tekmo končal s 35 točkami, 22 skoki in 17 podajami.

Nikola Jokić FOTO: AP icon-expand

Nikola Jokić je domače občinstvo razveselil tudi z eno od neverjetnih potez sezone, ko je met za tri točke nonšalantno sprožil z roba Denverjevega loka in ob koncu tretje četrtine ekipo popeljal v vodstvo s 110:85. Trener Nuggetsov Michael Malone je dejal, da je ta Jokićeva sezona najboljša v njegovi karieri, saj je zasenčila kampanje 2021, 2022 in 2024, ko je bil imenovan za najkoristnejšega igralca lige NBA. "To je najboljša sezona, kar jih je imel, in to veliko pove," je o Jokiću dejal Malone: "In še ni zadovoljen."

Slovenca Vlatka Čančarja, ki se je po hudi poškodbi že vrnil na treninge, še ni bilo v ekipi Denverja. Medtem so v Milwaukeeju podaljšali niz zmag na pet tekem s slavjem s 125:96 nad Miami Heatom, ki je igral brez na novo suspendiranega Jimmyja Butlerja. Najboljši strelec Bucksov je bil Damian Lillard z 29 točkami, vključno s petimi trojkami, Giannis Antetokounmpo pa je k zmagi dodal 25 točk. Bucksi so se z zmago izboljšali na izkupiček 25-17 in ostajajo četrti v vzhodni konferenci.



LeBron James in Anthony Davis sta skupaj popeljala Los Angeles Lakerse do zmage nad branilci naslova Boston Celticsi s 117:96. Na prvem srečanju v sezoni med legendarnima tekmecema, ki imata skupaj 35 naslovov prvaka lige NBA, so Lakersi prikazali vrhunsko vsestransko predstavo, s katero so nadigrali gostujočo zasedbo. James je dosegel 20 točk, 14 skokov in šest podaj, Davis pa 24 točk, Austin Reaves je dodal 23 točk, med katerimi je zadel štiri trojke.

Kristaps Porzingis FOTO: AP icon-expand

Kristaps Porzingis je bil z 22 točkami prvi strelec Bostona, medtem ko je Jayson Tatum dosegel zanj skromnih 16 točk, potem ko je iz igre zadel le pet od 12 metov na koš.

Lakersi so v zadnji četrtini vodili s kar 28 točkami prednosti, James pa je z odobravanjem opazoval sina Bronnyja Jamesa, ki mu je glavni trener J.J. Redick namenil nekaj zaključnih minut. Z zmago so se jezerniki z izkupičkom 24-18 povzpeli na peto mesto v zahodni konferenci. Boston ostaja drugi na vzhodu.



Izidi:

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 110:140 Orlando Magic - Portland Trail Blazers 79:101 Atlanta Hawks - Toronto Raptors 119:122 Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 115:121 (Luka Dončić: zaradi poškodbe ga ni v ekipi Dallasa) Milwaukee Bucks - Miami Heat 125:96 Denver Nuggets - Sacramento Kings 132:123 (Vlatko Čančar: zaradi poškodbe ga ni v ekipi Denverja) Golden State Warriors - Chicago Bulls 131:106 Los Angeles Lakers - Boston Celtics 117:96 LA Clippers - Washington Wizards 110:93