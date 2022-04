Jokič, Embiid in Antetokounmpo finalisti za nagrado najkoristnejšega igralca lige NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić , ki se trenutno bori s poškodbo mečne mišice, se s povprečjem 28,4 točke, 9,1 skokov in 8,7 podaj, ni uvrstil v ožji izbor.

Nikola Jokić je povprečno na tekmo dosegal po 27,1 točke, 13,8 skokov in 7,9 podaj, Joel Embiid 30,6 točke, 11,7 skokov in 4,2 podaj, Giannis Antetokounmpo pa 29,9 točke, 11,6 skokov in 5,8 podaj.

Med trojico finalistov za najboljšega obrambnega igralca so Mikel Bridges (Phoenix), Rudy Gobert (Utah) in Marcus Smart (Boston), za lovoriko za najboljšega novinca pa se potegujejo Scottie Barnes (Toronto), Cade Cunningham (Detroit) in Evan Mobley (Cleveland).

Za najboljšega šestega igralca so bili nominirani Tyler Herro (Miami), Cam Johnson (Phoenix) in Kevin Love (Cleveland), za tistega, ki je v tej sezoni najbolj napredoval, pa Ja Morant (Memphis), Darius Garland (Clevelend) in Dejonte Murray (San Antonio).

Za trenerja leta se bo potegovala trojica, to so Taylor Jenkins (Memphis), Eric Spoelstra (Miami) in Monty Williams (Phoenix).