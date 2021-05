Jokić, Embiid in Curry finalisti za MVP

Glavni favorit za to priznanje je prav srbski orjak Nikola Jokić, ki je igral na vseh 72 tekmah rednega dela sezone in povprečno dosegal 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 podaje na tekmo. Njegov Denver je bil tretji v zahodni konferenci. Jokić je ob tem iz igre metal 56,6-odstotno, 38,8-odstotno za tri točke in 86,8-odstotno s črte prostih metrov.

Joel Embiid je že na glas govoril o tem, da si zasluži naziv MVP, potem ko je Philadelphio popeljal do prvega mesta v vzhodni konferenci, kar je dosegla prvič po letu 2011. Embiid, ki zaradi poškodbe kolena ni igral na vseh tekmah, je redni del sezone končal s povprečjem 28,5 točke, 10,6 skoka in 2,8 podaje. Iz igre je metal 51,3-odstotno.

Stephen Curry se je v boj za MVP izstrelil z izjemno strelsko formo v zadnjem obdobju, drugič je postal najboljši strelec lige, potem ko je dosegal 32 točk na tekmo. Obenem je postal prvi igralec s 33 leti ali več po Michaelu Jordanuiz sezone 1997/98 (35 let, 28,7 točke na tekmo), ki je bil prvi strelec lige.

Curry je ob Jordanu, Wiltu Chamberlainu in Kareemu Abdulu-Jabbarju tudi edini z več naslovi najboljšega strelca lige, nazivi MVP in prstani za prvaka.