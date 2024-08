Jokić in Dončić šov: najzabavnejši trenutki košarkarskega tandema

Da je vsakič, ko sta Nikola Jokić in Luka Dončić skupaj na igrišču, precej zabavno, je že dolgo znano, nič drugače ni bilo niti na poslovilni tekmi Gorana Dragića v ljubljanskih Stožicah.

Jokić je najkoristnejši igralec lige NBA postal trikrat, in sicer v letih 2021, 2022 in 2024. Leta 2023 je z ekipo Denver Nuggets tudi osvojil šampionski prstan. Letos pa se je na poletnih olimpijskih igrah v Parizu s svojo reprezentanco razveselil še bronaste medalje. Toda Srb ostaja z nogami na tleh, predvsem zabaven in preprost človek. To je dokazal tudi v stoženski dvorani, ko je dejansko pripravil pravi šov. Kaj vse je počel, si lahko pogledate v spodnjih izsekih. Veliko je k dobri volji pripomogel torej tudi Dončić, ki ga mnogi naslavljajo za novega lastnika naziva MVP. Za kakšna velikana svetovne košarke gre, priča tudi dejstvo, da so njune vragolije preplavile svetovni splet. In seveda še vedno se pojavljajo ugibanja, kaj če, kaj ko bi ... enkrat v prihodnosti morda zares zaigrala skupaj. Če lahko zatrdimo nekaj, je to, da dobre volje zagotovo ne bi nikoli zmanjkalo. Tako na samem košarkarskem igrišču kot tudi izven njega. Njuno dobro energijo so prepoznali tudi drugi, med drugim naj bi si tudi Dirk Nowitzki želel, da bi se enkrat v prihodnosti združila v Dallasu.