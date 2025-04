Jokić, Gilgeous-Alexander ali Antetokounmpo?

Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo so trije finalisti za nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) redne sezone košarkarske lige NBA, ki se je pravkar končala. To je že četrta zaporedna sezona, v kateri so bili vsi trije finalisti rojeni zunaj ZDA.

Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić FOTO: Profimedia icon-expand

Trikratni MVP Nikola Jokić (2021, 2022, 2024) je redni del sezone za Denver Nuggets končal z najboljšo statistično sezono v trojnih dvojčkih in s povprečjem 29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 podaje. Tridesetletni Srb bi se lahko pridružil LeBronu Jamesu in Wiltu Chamberlainu, ki imata po štiri naslove MVP, pet sta jih prejela Michael Jordan in Bill Russell, edini s šestimi pa je Kareem Abdul Jabbar. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), ki je bil lani drugi za Jokićem v glasovanju za MVP, je v povprečju dosegal najboljših 32,7 točke na tekmo ob skoraj 52-odstotnem metu. Šestindvajsetletni Kanadčan je Thunder popeljal do najboljšega izkupička v ligi NBA (68 zmag), Oklahoma pa je to sezono zabeležila tudi najboljšo obrambo v ligi.

Grk Giannis Antetokounmpo, dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca v letih 2019 in 2020, je z Milwaukee Bucks v povprečju dosegal 30,4 točke in 11,9 skoka na tekmo. Zadnji ameriški igralec, ki je prejel nagrado MVP, je bil James Harden leta 2018.

Giannis Antetokounmpo FOTO: AP icon-expand

Liga NBA je objavila tudi finaliste za več drugih nagrad. Igralci morajo odigrati vsaj 65 tekem, da se lahko uvrstijo v konkurenco za nagrade. Med njimi tudi zato ni slovenskega asa Luke Dončića, ki je sredi sezone zamenjal dres Dallas Mavericks za Los Angeles Lakers. Jezerniki so izgubili prvo tekmo končnice zahodne konference v boju na štiri zmage proti Minnesoti, čeprav je Dončić dosegel 37 točk.

Finalisti za nagrado za obrambnega igralca leta so Dyson Daniels iz Atlanta Hawks, Draymond Green iz Golden State Warriors in Evan Mobley iz Cleveland Cavaliers. Finalisti za novinca leta so Stephon Castle iz San Antonio Spurs, Zaccharie Risacher iz Atlanta Hawks in Jaylen Wells iz Memphis Grizzlies.