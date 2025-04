Jokić in Gordon v infarktni končnici prinesla pomembno zmago Denverju

Še posebej zanimivo pa je bilo v Los Angelesu, kjer so po infarktni končnici do zelo pomembne zmage prišli prvaki iz leta 2023 Denver Nuggets.

Nikola Jokić in druščina so v enem trenutku vodili že z 22 točkami razlike, a so Clippersi po neverjetni seriji izid izenačili na 99:99. V zadnjem napadu gostov je neuspešno poskusil Jokić, za katerim je nova neverjetna predstava s 36 točkami in kar 21 skoki, a se je na srečo zlatih zrn do žoge dokopal Aaron Gordon in z zabijanjem v zadnji sekundi poskrbel za izenačenje v seriji na 2:2.

Golden State Warriors so ugnali Houston Rockets s 104:93 in povedli v seriji z 2:1.