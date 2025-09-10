Svetli način
Košarka

Jokić in Jović igrala bolna, Pešić večkrat odpovedal treninge

Beograd, 10. 09. 2025 19.19 | Posodobljeno pred 36 minutami

Predsednik Košarkarske zveze Srbije Nebojša Čović je med gostovanjem v Jutranjem programu RTS-a dejal, da je rezultat na EuroBasketu neuspeh, obenem pa razkril, da je bilo pred tekmo s Finsko več igralcev bolnih in poškodovanih, med drugim Nikola Jokić ter Nikola Jović.

Srbija, ki je veljala za glavnega favorita EuroBasketa, je senzacionalno izpadla v osmini finala proti Finski. Srbski potop se je pričel že s poškodbo kapetana Bogdana Bogdanovića, potem ko si je poškodoval zadnjo stegensko mišico med tekmo drugega kroga skupinskega dela proti Portugalski, zaradi česar je izpustil preostanek turnirja.

Prvi mož KZS Nebojša Čović je med gostovanjem v Jutranjem programu na RTS razkril, da si je zveza želela, da bi branilec Los Angeles Clippers ostal z ekipo, a so v njegovem klubu zahtevali, da se čim prej vrne v ZDA na okrevanje. "Najprej je prišlo do poškodbe Bogdana (Bogdanovića). Načrt je bil, da ostane, vendar so Američani zahtevali, da mora odpotovati v ZDA. Vrniti bi se moral 10. ali 11. septembra, če bi bilo vse v redu, a zgodilo se je, kar se je pač zgodilo."

Nikola Jović in Nikola Jokić
Nikola Jović in Nikola Jokić FOTO: Profimedia

Ekipo selektorja Svetislava Pešića je nato prizadel nov udarec – virus. Nikola Jokić in Nikola Jović sta bila bolna. Poškodovani so igrali tudi Aleksa Avramović, Marko Gudurić, medtem ko je bil Tristan Vukčević tik pred tem, da mu poči mišica. Vemo, da je tudi Vasilije Micić na priprave prišel nepripravljen.

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić FOTO: AP

"Ambicije so bile velike. To je neuspeh. Naredila se bo analiza. Pešić je selektor do 30. septembra, z njim pa že potekajo pogovori. Ni padel z neba," je dejal prvi mož srbske zveze.

Čović je še dodal, da je moral selektor Pešić večkrat odpovedati treninge, da bi se igralci spočili in okrevali, a da je na končni rezultat vplivalo veliko dejavnikov.

Naslednji članek

Odštevamo sekunde. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?

ptuj.si
10. 09. 2025 19.57
Sami izgovori.
