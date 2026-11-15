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Košarka

Izjemna naveza Denverja: Jokić in Murray spisala zgodovino v ligi NBA

New Orleans, 15. 11. 2026 10.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Jokić in Murray sta postala prva soigralca v zgodovini lige NBA, ki sta si med seboj podelila vsaj 1000 asistenc.

Košarkarji Denverja so na krilih prvih zvezdnikov Nikole Jokića in Jamala Murrayja proti New Orleansu zabeležili sedmo zmago v letošnji sezoni lige NBA. Srb in Kanadčan sta na tekmi poskrbela za mejnik, ki v najmočnejši košarkarski ligi še ni bil dosežen. Postala sta namreč prva soigralca, ki sta drug drugemu skupno namenila vsaj 1000 asistenc.

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Denver Nuggets so z zmago s 116:108 v gosteh proti New Orleans Pelicans izboljšali svoj izkupiček na sedem zmag ob štirih porazih. Nikola Jokić je bil s 26 točkami, 10 podajami in osmimi skoki najboljši igralec Denverja, Jamal Murray pa je k zanesljivi zmagi gostov prispeval 23 točk. Pri New Orleansu je bil s 24 točkami najučinkovitejši Zion Williamson, ekipa Pelicans pa je doživela že šesti zaporedni poraz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jokić in Murray sta že dolga leta nepogrešljiv člen moštva iz Kolorada. Denver sta leta 2023 popeljala tudi do tako želenega prvega šampionskega prstana. Kemija med Srbom in Kanadčanom, ki jo kažeta na igrišču, ni bila nikoli pod vprašajem.

Jokić in Murray sta postala prva soigralca v zgodovini lige NBA, ki sta si med seboj podelila vsaj 1000 asistenc.
Jokić in Murray sta postala prva soigralca v zgodovini lige NBA, ki sta si med seboj podelila vsaj 1000 asistenc.
FOTO: AP

Dokaz tega je zgodovinski mejnik, ki sta ga dosegla v tretji četrtini na tekmi proti New Orleansu, ki v ligi NBA še ni bil dosežen. Člana Denverja sta namreč postala prva soigralca v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki sta si med seboj izmenjala vsaj 1000 asistenc, odkar se je omenjena statistika v sezoni 1997/98 začela beležiti.

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