Jokić in Murray opravila s Charlottom, drama v New Yorku pripadla domačim

LeBron James in Austin Reaves sta skupaj dosegla 72 točk, ko so se Lakers vrnili in dosegli težko izborjeno zmago v gosteh. Luka Dončić je počival, James je prispeval 40 točk, Reaves pa 32 točk in zaustavil niz dveh porazov Lakersov. Reaves je bil v sredo izključen v nepričakovanem preobratu in porazu proti Charlotte Hornetsom, tokrat pa je prikazal izjemno predstavo na obeh koncih igrišča.

"V hotel smo prišli ob 3. uri zjutraj in danes sem spal vse do približno 11.30. Nato sem imel nekaj rehabilitacije in potem sem spal še dve uri in pol. Običajno grem s prvim avtobusom na prizorišče, a moje telo je reklo 'ne'. Zato sem ujel zadnji avtobus in se psihično in fizično pripravil na tekmo," je dejal James.

San Antonio Spursi so se otresli razočaranja, ker so zaradi venske tromboze v desni rami izgubili Victorja Wembanyamo do konca sezone, in ugnali Phoenix Sunse s 120:109. Pri San Antoniu je bil najboljši De'Aaron Fox s 26 točkami. Indiana Pacersi so s 127:113 premagali Memphis Grizzliese, potem ko so dosegli 50 točk v drugi četrtini. Tyrese Haliburton je z 22 točkami vodil domače moštvo, v katerem je sedem igralcev končalo z dvomestnim številom košev.