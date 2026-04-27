Jokić in Randle zaradi pretepa na četrti tekmi kaznovana s strani lige NBA

Trikratni najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić je kaznovan s 50.000 dolarji (47.000 evri), Julius Randle pa s 35.000 dolarji (33.000 evri). A oba bosta že na parketu pete tekme v noči na torek po slovenskem času, ki bo v Denverju. Minnesota je povedla v seriji s 3:1, ko je na četrti tekmi zmagala s 112:96. Timberwolves so imeli dvomestno prednost, ko je Jaden McDaniels neoviran izvedel polaganje žoge v koš, kar pa je razjezilo Jokića.

Razdraženi Jokić, ki je tako kot večina igralcev pričakoval, da bo McDaniels pustil, da se čas izteče, se je pognal proti njemu in vnel se je pretep, v katerega se je zelo aktivno vpletel tudi Randle. Jokić in Randle sta bila izključena zaradi nešportnega vedenja. Jokić je dejal, da svojega dejanja ne obžaluje, ker je McDaniels dosegel koš, potem ko so vsi nehali igrati.

McDaniels, ki je že prej v seriji povzročil napetosti, se prav tako ni kesal. "Ura še vedno teče, zakaj ne bi napada zaključil za povišanje izida?" je dejal.