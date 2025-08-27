Jokić in soigralci zlahka preskočili Estonce, Turki povsem razorožili Latvijo

Srbi niso imeli nobenih težav z Estonci, najbolj učinkovita pa sta bila Nikola Jović z 18 in Aleksa Avramović s 13 točkami, medtem ko je prvi zvezdnik Nikola Jokić dosegel dvojni dvojček - 11 točk in 10 skokov, temu pa je dodal še sedem podaj.
Turki so se poigrali z enimi od štirih gostiteljev letošnjega celinskega tekmovanja. Cedi Osman je za Turke dosegel 20, Kenan Sipahi 19 točk, pri Latvijcih pa je bil strelsko najbolj razpoložen Richards Lomazs s 16 točkami. Še najbolj "enakovredna" tekma v skupini A je bila tekma med Čehi in Portugalci, s 62:50 so zmagali košarkarji s Pirenejskega polotoka. Prvo ime dvoboja je bil Neemias Queta s 23 točkami in 18 skoki.
Prvi litovski zvezdnik Jonas Valančiunas je za zmago nad Britanci v Tampereju dosegel 18 točk in devet skokov. Svetovni prvaki iz Nemčije so z rutinsko predstavo ugnali Črnogorce, najbolj učinkovita pa sta bila Franz Wagner z 22 in Dennis Schröder z 21 točkami. Nikola Vučević je za osmoljence tega obračuna dosegel 23 točk in pobral deset žog pod obema obročema.
Na "osrednji tekmi" skupine B so Finci po hudem boju ugnali Švede s 93:90. Pri gostiteljih je bil strelsko najbolj učinkovit 213 cm visoki krilni center Utah Jazz v ligi NBA Lauri Markkanen, pri njihovih švedskih sosedih pa Lugvig Hakanson. Oba sta dosegla po 28 točk.
Sreda, 27. avgust:
- skupina A (Riga, Latvija), 1. krog:
Češka - Portugalska 50:62
Latvija - Turčija 73:93
Srbija - Estonija 98:64
- skupina B (Tampere, Finska), 1. krog:
Velika Britanija - Litva 70:94
Črna gora - Nemčija 76:106
Švedska - Finska 90:93
