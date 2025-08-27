Jokić in soigralci zlahka preskočili Estonce, Turki povsem razorožili Latvijo

Srbi niso imeli nobenih težav z Estonci, najbolj učinkovita pa sta bila Nikola Jović z 18 in Aleksa Avramović s 13 točkami, medtem ko je prvi zvezdnik Nikola Jokić dosegel dvojni dvojček - 11 točk in 10 skokov, temu pa je dodal še sedem podaj.

Turki so se poigrali z enimi od štirih gostiteljev letošnjega celinskega tekmovanja. Cedi Osman je za Turke dosegel 20, Kenan Sipahi 19 točk, pri Latvijcih pa je bil strelsko najbolj razpoložen Richards Lomazs s 16 točkami. Še najbolj "enakovredna" tekma v skupini A je bila tekma med Čehi in Portugalci, s 62:50 so zmagali košarkarji s Pirenejskega polotoka. Prvo ime dvoboja je bil Neemias Queta s 23 točkami in 18 skoki.