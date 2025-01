Jokić in Westbrook ob zmagi Denverja spisala zgodovino

Po malce slabši prvi četrtini so košarkarji ekipe Denver Nuggets v nadaljevanju rezultat obrnili v svoj prid, prednosti pa do konca obračuna niso izpustili iz rok. Nikola Jokić je obračun končal s 35 točkami, 12 skoki in 15 podajami, Russell Westbrook pa s 25 točkami, 11 skoki in 10 podajami.

Poleg že omenjenega rekorda se je prvič v zgodovini lige zgodilo, da sta soigralca na isti tekmi rednega dela sezone vknjižila trojna dvojčka z vsaj 25 točkami. "To je neverjetno, spremljamo zgodovino," je po tekmi navdušeno dejal Denverjev trener Michael Malone.

"To je pač stil, na katerega oba igrava. Vesel sem, da zmagujemo, to je veliko pomembneje od najine statistike. Naš odnos je poseben, fantje so pripravljeni teči po igrišču in priti do prostora. Vedo, da jih bo žoga našla," je bil po novi sijajni predstavi skromen srbski zvezdnik.