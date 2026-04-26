Košarka

Jokić izgubil živce in zakuhal pretep, a za mnoge upravičeno

Minnesota, 26. 04. 2026 08.41

Avtor:
J.B.
Nikola Jokić in Rudy Gobert

Po tretji zmagi Minnesote nad Denverjem v prvem krogu končnice bolj kot končni razplet odmeva incident iz zaključka srečanja, ko sta "zapela" Nikola Jokić in Jaden McDaniels. Srbskemu zvezdniku ni bilo všeč, da je slednji kljub visoki prednosti Minnesote tik pred koncem dosegel še dve točki. Prišlo je do prerivanja in kar nekaj časa je minilo, da so se strasti umirile. Mnenja o tem, ali je Jokić upravičeno izgubil živce, so deljena.

Minnesota je tik pred koncem vodila za 14 točk, košarkarji obeh ekip so že prenehali z igranjem in le čakali na iztek ure. Zgolj Jaden McDaniels se s tem ni strinjal. Ko je osamljen na polovici Denverja prejel podajo, je brez težav dosegel še dve točki za končnih 112:96.

Na to potezo se je burno odzval Nikola Jokić, ki je pritekel z druge polovice in McDanielsu hitro zabrusil nekaj ostrih besed, domači košarkar pa mu seveda ni ostal dolžan. Prijel ga je za dres in odrinil, kar je sprožilo množično prerivanje košarkarjev. Pri Minnesoti je bil izključen Julius Randle, ki je hitro vskočil v prepir, pri Denverju pa glavni pobudnik Jokić.

"Vsi ste videli, kaj se je zgodilo. McDaniels je zadel, ko so vsi že prenehali z igranjem," je po incidentu dejal srbski center. McDaniels pa je na očitke odvrnil, da je ura še tekla, zato je imel vso pravico zaključiti napad.

Ayo Dosunmu je srečanje začel na klopi in za Minnesoto dosegel 43 točk.
O'Neal v bran McDanielsu

Po tekmi je situacijo med drugimi komentiral legendarni Shaquille O'Neal, ki bi sam storil enako kot McDaniels. "Zabil bi in pri tem naredil še 360-stopinjski obrat," je dejal Shaq, medtem ko se Charles Barkley z njim ni strinjal.

"Vse je bilo odločeno, ta poteza je bila popolnoma neprimerna. V vsakem športu veljajo določena nepisana pravila, ki se jih je treba držati," je svoje mnenje pojasnil Barkley.

'To so stvari iz 80. let'

"V 2026 se to ne bi smelo več dogajati. To so stvari iz 80. let, obe ekipi sta končali igrati, ampak takšna pač je Minnesota," je pristavil vidno nejevoljni trener Denverja David Adelman. K temu je zagotovo botroval tudi rezultat, saj so volkovi povedli s 3:1 v zmagah.

Med Denverjem in Minnesoto se je v zadnjih sezonah stkalo pravo rivalstvo. Moštvi sta se v zadnjih štirih letih že trikrat srečali v končnici. Že po drugi tekmi trenutne serije pa je McDaniels dvignil ogromno prahu z izjavo, da je Denver ekipa s številnimi slabimi obrambnimi košarkarji.

Preberi še Maestralni Shai, Dosunmu prvi po Curryju
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
