Jokić izgubil živce in zakuhal pretep, a za mnoge upravičeno

Minnesota je tik pred koncem vodila za 14 točk, košarkarji obeh ekip so že prenehali z igranjem in le čakali na iztek ure. Zgolj Jaden McDaniels se s tem ni strinjal. Ko je osamljen na polovici Denverja prejel podajo, je brez težav dosegel še dve točki za končnih 112:96.

Na to potezo se je burno odzval Nikola Jokić, ki je pritekel z druge polovice in McDanielsu hitro zabrusil nekaj ostrih besed, domači košarkar pa mu seveda ni ostal dolžan. Prijel ga je za dres in odrinil, kar je sprožilo množično prerivanje košarkarjev. Pri Minnesoti je bil izključen Julius Randle, ki je hitro vskočil v prepir, pri Denverju pa glavni pobudnik Jokić.

"Vsi ste videli, kaj se je zgodilo. McDaniels je zadel, ko so vsi že prenehali z igranjem," je po incidentu dejal srbski center. McDaniels pa je na očitke odvrnil, da je ura še tekla, zato je imel vso pravico zaključiti napad.