Jokić izgubil živce in zakuhal pretep, a za mnoge upravičeno

Minnesota je tik pred koncem vodila za 14 točk, košarkarji obeh ekip so že prenehali z igranjem in le čakali na iztek ure. Zgolj Jaden McDaniels se s tem ni strinjal. Ko je osamljen na polovici Denverja prejel podajo, je brez težav dosegel še dve točki za končnih 112:96.
Na to potezo se je burno odzval Nikola Jokić, ki je pritekel z druge polovice in McDanielsu hitro zabrusil nekaj ostrih besed, domači košarkar pa mu seveda ni ostal dolžan. Prijel ga je za dres in odrinil, kar je sprožilo množično prerivanje košarkarjev. Pri Minnesoti je bil izključen Julius Randle, ki je hitro vskočil v prepir, pri Denverju pa glavni pobudnik Jokić.
"Vsi ste videli, kaj se je zgodilo. McDaniels je zadel, ko so vsi že prenehali z igranjem," je po incidentu dejal srbski center. McDaniels pa je na očitke odvrnil, da je ura še tekla, zato je imel vso pravico zaključiti napad.
O'Neal v bran McDanielsu
Po tekmi je situacijo med drugimi komentiral legendarni Shaquille O'Neal, ki bi sam storil enako kot McDaniels. "Zabil bi in pri tem naredil še 360-stopinjski obrat," je dejal Shaq, medtem ko se Charles Barkley z njim ni strinjal.
"Vse je bilo odločeno, ta poteza je bila popolnoma neprimerna. V vsakem športu veljajo določena nepisana pravila, ki se jih je treba držati," je svoje mnenje pojasnil Barkley.
'To so stvari iz 80. let'
"V 2026 se to ne bi smelo več dogajati. To so stvari iz 80. let, obe ekipi sta končali igrati, ampak takšna pač je Minnesota," je pristavil vidno nejevoljni trener Denverja David Adelman. K temu je zagotovo botroval tudi rezultat, saj so volkovi povedli s 3:1 v zmagah.
Med Denverjem in Minnesoto se je v zadnjih sezonah stkalo pravo rivalstvo. Moštvi sta se v zadnjih štirih letih že trikrat srečali v končnici. Že po drugi tekmi trenutne serije pa je McDaniels dvignil ogromno prahu z izjavo, da je Denver ekipa s številnimi slabimi obrambnimi košarkarji.
