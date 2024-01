Jokić jeziček na tehtnici ob zmagi Denverja, Clippers boljši od Lakers

Jezernike, pri katerih je zaradi bolečega gležnja manjkal LeBron James , je vodil D'Angelo Russell s 27 točkami, medtem ko je Anthony Davis končal pri 26 točkah. Po kratkem zaostanku v začetku prve četrtine so Clippers ohranili nadzor, tik pred polčasom vodili za 16 točk in večino tekme uspešno držali Lakerse na dosegu roke. Čeprav so se Lakersi sredi četrte četrtine približali na dve točki, so Clippersi opravili odlično delo v obrambi in pripeljali tekmo v svojo korist.

Kawhi Leonard je dosegel 25 točk, James Harden pa jih je zbral 23, medtem ko so Clippers navdušili s tretjo zaporedno zmago. Nekdanji organizator igre pri jezernikih Russell Westbrook je bil med šestimi igralci Clippers, ki so dosegli dvomestno število v uravnoteženi napadalni igri ekipe Tyronna Lueja .

"Igramo tekmo za tekmo. Imamo toliko talentov, toliko odličnih članov dvorane slavnih v tej slačilnici in naša naloga je zagotoviti, da vsak večer še naprej trgamo na parketu," je recept razkril Westbrook. LA Clippers so na četrtem mestu na lestvici zahodne konference z 28 zmagami in 14 porazi, pred njimi so Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets. Dallas Mavericks Luke Dončića, ki so imeli prosti večer, so osmi.

Na drugih torkovih tekmah se je zasedba Oklahoma City Thunder povzpela na prvo mesto na zahodu z izjemno zmago nad Portland Trail Blazers s 111:109. Dve sekundi pred koncem je Jalen Williams zapečatil zmago gromov, ki so v tretji četrtini zaostajali za devet točk. Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček z 31 točkami pri zmagi lanskih prvakov iz Denverja Nuggets, ki so zadržali pozni nalet tekmeca in premagali Indiana Pacers s 114:109.