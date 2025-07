Jokić poskrbel za norišnico: tekmoval s hitrim vlakom in zbral 30.000 ljudi

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkar Denver Nuggetsov Nikola Jokić dokazuje, da so lahko sponzorski dogodki, ki jih sicer večina športnikov ne ravno obožuje, lahko tudi zabavni. Srb je trenutno na petdnevni turneji po Kitajski, na kateri promovira svoje osebnega sponzorja, znamko športnih čevljev 361. Njegov obisk je zajel šest mest, in sicer Guangdžov, Fošan, Šenžen, Čengdu, Šijažuang in Peking, na različnih sponzorskih dogodkih pa se je imel priložnost spoznati s kitajskimi ljubitelji košarke, ki so naravnost navdušeni nad dejstvom, da je Jokić obiskal njihovo domovino.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že v Guangdžovu so mu pripravili bučen sprejem, ko se je na tamkajšnjem letališču ob njegovem prihodu zbrala nepregledna množica ljudi in poskrbela za pravo norišnico. Srb je prejel tudi prav posebno darilo; ker obožuje konje, so mu pripravili kip konjske glave, sestavljen iz športnih čevljev znamke, ki jo promovira.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še več navijačev pa se je zbralo v Pekingu, kot je na družbenem omrežju X poročajo tamkajšnji lokalni medij Beijing News, naj bi se na sponzorskem dogodku, ki ga je Jokić obiskal, zbralo kar 30.000 ljudi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In Srb svojih podpornikov ni razočaral, za šov je poskrbel tudi s svojo šalo med čakanjem na hitri vlak, ki dosega hitrosti do 350 kilometrov na uro. Ko se je ta začel približevati postaji, se je v šali pognal v sprint in s tem nasmejal zbrano množico v Čengduju, posnetki njegovega "tekmovanja" s hitrim vlakom pa so hitro zaokrožili po spletu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Svoj obisk na Kitajskem je sklenil z obiskom konjskega ranča.