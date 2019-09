Jokić je neposreden in slikovit: NBA je cirkus, mi igralci pa živali s katerimi se želijo vsi slikati

Nikola Jokić je bil (spet) brez dlake na jeziku. Tudi zato je tako oboževan med navijači po svetu, v čislih ga imajo tudi tekmeci v ligi NBA. Srb, ki je nedavno doživel reprezentančni polom na SP na Kitajskem, ko se favorizirana ekipa Saša Đorđevićasploh ni uvrstila v boj za medalje, je komentiral dogajanje v najmočnejši profesionalni košarkarski ligi. "V ZDA je pač tako, da bodo delodajalci najboljšim košarkarjem vedno znova omogočali fantastične pogoje, da posameznik iz sebe iztisne vse kar ima. Na vsakem koraku nas ujčkajo, zagotavljajo in uresničujejo vse naše zahteve in to v želji, da na koncu dneva vsakomur omogočijo prav vse, da doseže svoj vrhunec. A razlog je malce skrit. Vse to delajo s ciljem, da na njih ne bomo kazali, če nam (jim) ne uspe v ligi NBA." Jokić je sicer zvezdnik ekipe Denver Nuggets. "Odkar sem član Denverja si je v klubu štafetno palico podalo vsaj 30 igralcev. To je kar zaskrbljujoče. In ves čas prihajajo novi igralci in talenti. To je pač veliki šov, ki se ves čas vrti. Mi smo le del tega velikega cirkusa," piše hrvaškiIndex.