Jokić obupaval in ni mogel verjeti svojim očem, trener ga je strastno branil

Nekateri kotički interneta so pred velikim obračunom, ki je pomembno vlogo odigral tudi v boju za najvišja mesta v zahodni konferenci, namigovali, da bo Nikola Jokić tokrat odsoten zato, ker potrebuje počitek. Njegov trener Michael Malone , ki svojega prvega zvezdnika že leta javno in odločno brani ob vsaki priložnosti, je že pred obračunom z Lakersi zanikal namigovanja o počitku Srba.

"V zadnjih 10 letih je Nikola Jokić drugi po številu odigranih tekem v ligi NBA. Tako da Nikola ni bil odsoten, ker je počival in zato, ker bi potreboval počitek. To je moral storiti, ker je poškodovan in je velikokrat igral, ko večina drugih košarkarjev ne bi," je o enem glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone dejal Malone.

Med obračunom pa je trenutek, ki so ga ujele kamere, jasno pokazal, kako zelo si je Srb želel igrati, predvsem pa kako nemočnega se počuti na klopi. Po eni od akcij Lakersov, ki se je sicer končala z avtom in žogo za Denver, se je Jokić prijel za glavo in nato nejevoljno zmajeval z njo.