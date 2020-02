Jokić z izbranimi besedami o Dončiću: Sijajen fant, ki se ne želi izpostavljati

"Lepo je bilo. Lepo je bilo, da sem se lahko družil z njim. Nikoli nisem imel toliko časa, da bi ga bolje spoznal," je o novem spoznanstvu dejal 24-letni srbski košarkar iz Somborja. Ta brani barve ekipe Denver Nuggets, z Dončićem pa se je večinoma srečeval le na tekmah z Dallasom, a prav veliko časa za druženje v preteklosti nista imela.

Minuli vikend pa je imel Jokić vendarle (prvo) priložnost, da Luko bolje spozna. Nikola Jokić in Luka Dončić sta se namreč minuli vikend na All-Star vikendu veliko družila. Kako tudi ne, saj oba prihajata iz nekdanje Jugoslavije. Sporazumevanje jima ni povzročalo težav, saj oba obvladata srbski jezik. "To je prvič, ko imam več časa za druženje z Lukom. Bilo je zares lepo, da sem lahko bil v njegovi družbi. Da sem ga lahko bolje spoznal. Je mlad fant, toda ima izjemen talent in ima izjemno sezono," je še povedal v mikrofon naše ameriške dopisnice Tadeje Lampret. Na njeno vprašanje, kako zdaj, ko ga je bolje spoznal, gleda nanj, pa je odgovoril: "Sijajen fant, skromen ... Vedno pri stvari ... Nikoli se ne želi izpostavljati, kar je pomembna vrlina. A ko pride na parket, tam se rad izpostavi, kar je dobra stvar."