Jokić o tekmah NBA lige v Srbiji in Sloveniji: Za to nisem nikogar prosil

Komisar lige NBA Adam Silver je nedavno trdil, da sta ga trikratni MVP lige Nikola Jokić in slovenski reprezentant Luka Dončić prosila, da njuni moštvi odigrata vsaj eno od svojih tekem v njunih domovinah Srbiji in Sloveniji. Zdaj je Srb zanikal trditev vodje najmočnejše lige na svetu.

Najmočnejša košarkarska liga na svetu že leta organizira obračune svojih moštev v tujini. Luka Dončić je na primer z Dallas Mavericks igral že v Mexico Cityju in lani v Madridu proti svojemu nekdanjemu moštvu Realu. Na drugi strani je Nikola Jokić skupaj s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem minuli konec tedna igral v prestolnici Združenih arabskih emiratov, kjer je njun Denver izgubil proti aktualnim prvakom iz Bostona. Čančar in Jokić sta si v družbi hrvaškega reprezentanta in klubskega soigralca Daria Šarića pozneje ogledala tudi dvoboj regionalne ABA lige med Dubajem, za katerega igra Klemen Prepelič in nekdanjim moštvom Nikole Jokića Mego. Srb se je veselil zmage svojih rojakov, ki so domačinom prizadejali prvi poraz sezone (83:80). Po obračunu je tudi obiskal slačilnico zmagovalcev, ki so tesno povezani z njegovim agentom Miškom Ražantovićem.

Po obračunu Denverja z Bostonom pa je Jokić bil soočen s trditvijo komisarja NBA lige Adama Silverja, da sta ga on in Luka Dončić prosila, da liga eno od tekem njunih moštev organizira v njunih domovinah. "Rad bi dejal, da sta Nikola in Luka oba vprašala, če bi NBA lahko prišla v Srbijo ali Slovenijo," je Silver nedavno dejal v Abu Dabiju. "To je zelo zahtevna naloga, ker organizacija takih tekem zahteva ogromno sredstev in iskreno s finančnega vidika ni logična kot enkraten dogodek. V mestih kot so Mexico City, Pariz in tukaj v Abu Dabiju to deluje, ker je del dolgoročnega sodelovanja," je dodal skeptični Silver.

Ni pa želel popolnoma izključiti možnosti organizacije tekem v tem delu Evrope. "Resnično cenim entuziazem navijačev v Srbiji, Sloveniji in Grčiji ter trud Jokića (Giannisa) Antetokounmpa in Dončića, da NBA tekme pripeljejo v svoje domovine, ampak teh ni lahko organizirati. V prihodnosti bomo o tem še naprej razmišljali, čeprav so stroški organizacije teh dogodkov vsako leto višji. Želim najti način, da se poklonimo tem velikim igralcem," je malo upanja vendarle ponudil ljubiteljem košarke v Sloveniji, Grčiji in Srbiji.

