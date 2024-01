Jokić oddal kandidaturo za najlepšo asistenco sezone

28-letnik iz Somborja je proti pelikanom spisal zgodovino tudi s tem, da se je pridružil Wiltu Chamberlainu kot edini košarkar, ki je v obdobju osmih tekem iz igre metal vsaj 80-odstotno. Upoštevani so vsi dosežki od leta 1954 naprej, ko je liga NBA vpeljala pravilo 24 sekund za posamezen napad.

Kot je razvidno s priloženega posnetka, to še zdaleč ni bila prva takšna podaja v režiji Nikole Jokića . A vendar so družbena omrežja hitro preplavili zapisi, da smo že videli najlepšo asistenco letošnje sezone.

Thompson in Curry spomnila na stare čase, volkovi še naprej vodilni

Košarkarja Golden State Klay Thompson in Stephen Curry sta po zelo slabem začetku tekme vodila Warriors do zmage s 140:131 nad Chicago Bulls. Igralci Minnesote Timberwolves so Portland Trail Blazers ugnali s 116:93 ter ostali prvi na zahodnem delu lige ter skupno drugi v ligi za tokrat prostim Bostonom.

Francoski center Minnesote Rudy Gobert se je po tekmi odsotnosti zaradi poškodbe vrnil s 24 točkami in 17 skoki za udobno zmago Timberwolves.

Biki so s 75:62 vodili ob polčasu, Warriors so nato odgovorili z 48 točkami v tretji četrtini. V njej je Thompson zadel vseh pet poskusov za tri točke in zbral 17 točk, skupaj pa 30 ter še šest podaj.

Curry je dodal 27 točk, a je imel znova zelo slab strelski večer, zadel je le osem od 24 metov iz igre. Ob tem je imel še devet asistenc, Jonathan Kuminga je vstopil s klopi za rezerve in imel 24 točk, do 39 točk je prišel najboljši strelec domačih DeMar DeRozan.

Golden State je s 15 točkami vodil v zadnji četrtini, a so se Bulls vrnili na zaostanek s štirimi točkami na tekmi, pred katero so na posebni slovesnosti počastili ekipo iz sezone 1995/96, v kateri so slavili naslov prvaka.