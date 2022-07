Jokić podaljšal z Denverjem za rekordni znesek

Sedemindvajsetletni košarkarski as iz Somborja je bil drugo sezono po vrsti izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone lige NBA.

Po informacijah Denver Posta ta poteza ni bila nepričakovana, potem ko je Nikola Jokić, ki so ga zlate kepe iz Denverja leta 2014 izbrale v drugem krogu izbora, nakazal, da ga selitev v drugi klub ne zanima. Če bo ponudba na mizi, je takrat dejal, "jo bom seveda sprejel, ker mi je res všeč organizacija, res so mi všeč ljudje, ki tukaj delajo". Dodal je, da je bil v "res dobrih odnosih z vsemi, od lastnika do menedžerja za opremo".