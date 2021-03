Jokić popeljal Denver do zmage v Memphisu

Precej smole pa je imel eden od kandidatov za najkoristnejšega igralca (MVP) lige Joel Embiid, ki je komaj v petek končal karanteno, nato pa si na svoji prvi tekmi po premoru poškodoval levo koleno pri zmagi Philadelphia 76ers' s 127:101 nad Washington Wizards. Embiid, ki je nedeljsko tekmo zvezd All-Star izpustil zaradi covidnih omejitev, je nerodno pristal in padel na koleno sredi tretje četrtine. Zapustil je tekmo, nato pa so iz njegove ekipe sporočili, da si je nategnil kolenske vezi in se ne bo vrnil na parket. Tekmo je končal pri 23 točkah. Trener PhiladelhieDoc Rivers je dejal, da je Embiid kljub poškodbi pozitivno naravnan, šele dodatni zdravniški pregledi, ko bo oteklina splahnela, pa bodo pokazali, za kako resno poškodbo gre. Leta 2017 je na istem kolenu že prestal operacijo. Z zmago je Philadelphia ostala najboljša ekipa vzhodne konference in ima tekmo prednosti pred drugouvrščenimi Brooklyn Nets.