Jokić popeljal Denver do zmage v Portlandu

LeBron Jamesje dosegel 21 točk ob devetih podajah. Pri gostih je bil najbolj razpoloženDeAndre Ayton z 22 točkami. Manjkal je predvsem prispevek Devina Bookerja(19 točk) in "načetega" Chrisa Paula (7 točk). Na zadnji tekmi je Denver po zaslugi izjemnega meta za tri točke ugnal domači Portland. Nuggets so zadeli kar 20 od 38 metov z razdalje in s tem tlakovali pot do preobrata v dvoboju, potem ko so izgubili prvo tekmo v domači dvorani. Tudi tokrat je bil prvi strelec tretjega nosilca Denverja Nikola Jokić.Dosegel je 36 točk, 11 skokov in pet podaj. Srbski center je v končnici dvoboja uspešno skočil v napadu in dosegel zadnji točki na tekmi, potem ko je oba prosta meta zgrešilMonta Morris. Portland, ki se je približal po nekaj trojkah ob koncu tekme, bi imel sicer še 3,2 sekunde za napad, a je Jokić pred tem razrešil vse dvome.

Pri Denverju priložnosti znova ni dobil slovenski košarkarVlatko Čančar. Ob Jokiću pa je 21 točk dosegelAustin Rivers (pet trojk). Pri domačih je še točko več od Jokića dosegel Damian Lillard, a je ob tem zgrešil 11 metov za tri točke (5:16).

V noči na soboto bodo tri tekme. Na zadnji bo Luka Dončić z Dallas Mavericks gostil Los Angeles Clippers. Telički vodijo z 2:0 v dvoboju, potem ko so dobili obe tekmi v mestu angelov.

Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhod:

Miami Heat - Milwaukee Bucks 84:113

(Goran Dragić; 8 točk, skok in 2 podaji v 29:07 minute za Miami)

- Milwaukee vodi v zmagah s 3:0;

- zahod:

Los Angeles Lakers- Phoenix Suns 109:95

- Los Angeles vodi v zmagah z 2:1;

Portland Trail Blazers -Denver Nuggets 115:120

- Denver vodi v zmagah z 2:1;