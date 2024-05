Jokić prejel nagrado za najkoristnejšega igralca in nato Minnesoti nasul 40 točk

V polfinalnem dvoboju zahodne konference med Minnesoto in Denverjem so aktualni prvaki lige prvič povedli. Minnesota je v Koloradu za uvod dvakrat slavila, a so zlata zrna vrnila dvojni udarec na gostovanju. Prvaki so zdaj dosegli še prvo domačo zmago v tej seriji in so le korak oddaljeni od konferenčnega finala.

Levji delež k zmagi Denverja je prispeval srbski zvezdnik in najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić, ki je dosegel 40 točk, 13 podaj in sedem skokov. Srbski as je postal šele drugi igralec v zgodovini lige, ki je v tekmi končnice dosegel 40 točk in 10 podaj, brez da bi ob tem izgubil žogo.