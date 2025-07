Jokić preplavljen z emocijami po zmagi svojega konja

Ko je njegov konj prečkal ciljno črto, si je Jokić zakril obraz z rokami in zajokal, medtem ko je užival v trenutku. Nato je preskočil ograjo in na stezi proslavljal s svojo ekipo, še vedno vidno ganjen. V zmagovalnem krogu je Jokić pomagal dvigniti voznika vpreg in nato s šampanjcem poškropil sebe in ekipo.

"To sem povedal že davno – vse svoje velike zmage in poraze sem doživel tukaj, v tem športu. Vsi ljudje tukaj, ki se s tem ukvarjajo z mano, so moji prijatelji, moji domači prijatelji, vsi to doživljajo enako kot jaz. S tem se ukvarjamo iz hobija, to je za nas povod za druženje, zabavo in uživanje v življenju," je po zmagi svojega konja dejal Jokić.

Jokićeva strast do konj je dobro znana. Njegov oče Branislav vodi lokalni klub za dirke vpreg na obrobju Somborja v Srbiji. V pogovoru za agencijo AP po osvojitvi naslova prvaka lige NBA leta 2023 je Branislav Jokić dejal, da se je njegov sin sicer trdo trudil, da je prišel v NBA, a da je bil njegov um vedno usmerjen k ljubezni do konj.