Jokić s pomočjo Porterja znova zlahka zmagal, novih 50 točk Shaija

Košarkarji moštva Denver Nuggets, še vedno brez Slovenca Vlatka Čančarja, so v severnoameriški ligi NBA dosegli še drugo zaporedno zmago nad New Orleans Pelicans. Po dnevu premora so bili tokrat boljši s 144:119, prvo tekmo v noči na torek so dobili s 125:113.

Tekmo sta odločila Michael Porter Jr., ki je z 39 točkami izenačil rekord kariere v ligi, temu pa je dodal 12 skokov, in Srb Nikola Jokić z 38 točkami, desetimi podajami in osmimi skoki. Skupaj sta dosegla več kot polovico točk svoje ekipe. Z učinkom sta lepo pokrila odsotnost poškodovanih Russella Westbrooka in Peytona Watsona.

Odločitev o zmagovalcu je padla v tretji četrtini. Ob menjavi strani je napis na semaforju kazal 68:68 in v nadaljevanju 72:72. Obetal se je napet drugi del, a tretjo četrtino so gostitelji nato dobili kar s 45:27, s čimer je bil zmagovalec praktično odločen. Zion Williamson je za New Orleans, ki je izgubil sedmič zaporedoma, dosegel 28 točk, Trey Murphy III 25.

Po sredinem porazu v derbiju s prvaki iz Bostona (105:112) so se zelo hitro pobrali košarkarji Clevelanda, ki so s trojko Dariusa Garlanda ob zadnjem pisku sirene s 118:115 slavili v Detroitu in ostajajo vodilna ekipa lige. Mirno tekmo, na kateri je Cleveland v zadnjem delu vodil že 12 točk, je na glavo v zadnjem četrtini z 21 od svojih skupno 38 točk obrnil Cade Cunningham. Ta je po prekršku pet sekund pred koncem uspešno izvedel tudi tri proste mete za izenačenje na 115:115, a mu Garland ni dovolil popolnega preobrata. "To je to, kar delajo veliki igralci. Zadolženi so za odločilne poteze," je po košu Garlanda dejal trener Clevelanda Kenny Atkinson. V njegovi ekipi je 30 točk dosegel Evan Mobley, Garland jih je dodal 25, zaradi težav s poškodovano ramo pa je počival Donovan Mitchell.

Za zmago zaostaja vodilna ekipa zahoda Oklahoma City Thunder, ki je na plečih Shaia Gilgeous-Alexandra ugnala Phoenix s 140:109. Omenjeni Gilgeous-Alexander je dosegel kar 50 točk in tretjič v karieri dosegel mejo 50 in več točk na tekmi. Za Phoenix, ki je ob polčasu vodil s 63:61, je Bradley Beal dosegel 25 točk, Devin Booker pa 19. Zaradi poškodbe ni igral Kevin Durant, ki mu do meje 30.000 točk v ligi manjka tako še vedno manjka 26 košev. Tesno je bilo tudi v Atlanti, kjer je Victor Wembanyama dosegel odločilni prosti met za zmago San Antonio Spurs s 126:125 in tudi s tem pokazali novincu De'Aaronu Foxu, kakšni ekipi se je pridružil. Pred tem je ekipa iz Teksasa v zadnjem delu vodila že za 20 točk. Wembanyama in Fox sta dosegla po 24 točk, prvi tudi 12 skokov, drugi pa 13 podaj. Za domače je Trae Young dosegel 32 točk, Onyeka Okongwu pa 30 in 12 skokov.

Victor Wembanyama in De'Aaron Fox sta prvič zaigrala skupaj FOTO: Profimedia icon-expand

Večer je zaznamoval tudi Anthony Edwards z 49 točkami ob zmagi Minnesota Timberwolves s 127:108 proti Chicago Bulls. Milwaukee je brez Giannisa Antetokounmpa slavil pri Charlotte Hornets s 112:102. Grka je z 29 koši in 12 skoki uspešno nadomeščal Damian Lillard. Miami je s 108:101 ugnal Philadelphio. Tyler Herro je dosegel kar 30 točk, bolj pa je na Floridi odmevala novica, da bo moral klub zapustiti Jimmy Butler, ki odhaja h Golden State Warriors.

