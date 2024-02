Jokić s trojnim dvojčkom vodil branilce naslova do zmage v NBA

Minnesota, ki ji po zaostanku s 17 točkami ni uspelo pripraviti popolnega preobrata zaradi katastrofalne tretje četrtine, to so dobili tekmeci s 36:13, še naprej vodi na zahodnem delu. Druga je ekipa Oklahoma City Thunder, tretji so Los Angeles Clippers, četrti pa Denver Nuggets. Šesti je Dallas Luke Dončiča , ki bo nocoj ob 23. uri gostoval v Indiani v dvoboju proti Pacers.

Milwaukee je na krilih grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa , ki je dosegel 33 točk in ujel 13 žog, prišel do šestintridesete zmage v sezoni in je tretji na vzhodnem delu, za tokrat prostim Bostonom. Celtic vodijo tudi v celotni ligi. Pred Bucks je še ekipa Cleveland Cavaliers, ki je klonila v Philadelphii, kjer so 76ers zmagali s 104:97.

Clippers so s 101:95 v Memphisu ugnali Grizzlies, Oklahoma pa je v Washington povsem dotolkla Wizards, bilo je kar 147:106. Mesto pred Dallasom so na zahodu še New Orleans Pelicans po domačem porazu s 95:106 proti Miami Heat Jimmyja Butlerja. Ta se je vrnil po treh tekmah odsotnosti zaradi privatnih razlogov in zbral 23 točk in devet skokov.

Vroče je bilo ob zaključku v San Franciscu, kjer sta si v lase skočila igralec domače Golden State Lester Quinones in Charlotte Grant Williams ter bila izključena. Warriors so s 97:84 ugnali gostujoče Hornets. Obračun bratov je tako dobil Stephen Curry (15 točk) v Warriors, na drugi strani je igral Seth (4 točke).

LeBron James se je vrnil po poškodbi gležnja s 30 točkami, devetimi podajami in sedmimi skoki za zmago Los Angeles Lakers s 123:118 nad San Antonio Spurs. Zanje je francoski novinec Victor Wembanyama prispeval 27 točk, 10 skokov, osem asistenc ter po pet blokad in ukradenih žog. S tem je postal šele peti igralec in najmlajši doslej, ki je v NBA zabeležil "5x5", najmanj petico v petih statističnih rubrikah.