Jokić reprezentančnim soigralcem po bronu v Parizu podaril rolexe

Kot navajata srbski portal Blic in za košarko specializirana spletna stran EuroHoops.net, je vsaka od ročnih ur prestižne znamke stala 32.500 ameriških dolarjev oziroma 29.000 evrov.

Nikola Jokić, ki je skupaj z Denverjem leta 2023 osvojil naslov prvaka severnoameriške lige NBA, je s Srbijo na nedavnih poletnih olimpijskih igrah osvojil bron. Srbi so v boju za tretje mesto z 93:83 premagali svetovne prvake Nemce, potem ko so v polfinalu po dramatični tekmi, v kateri so vodili po treh četrtinah, izgubili proti olimpijskim prvakom ZDA.