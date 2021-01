Jokić spet razpoložen, Čančar obsedel na rezervni klopi

Je bil pa pri Denverju znova najboljši mož Nikola Jokić, ki je tekmo končal s 35 točkami in 15 skoki, temu pa je dodal še šest podaj. Pri Minnesoti je bil s 33 točkami in 11 podajami najuspešnejši D'Angelo Russell. Brooklyn je s 130:96 odpravil Utah. Kyrie Irving je za zmagovalce prispeval 29 točk,Jarrett Allen pa je 19 točkam dodal 18 skokov. Pri Utahu je Donovan Mitchellzbral 31 točk. Prvaki Los Angeles Lakers so v gosteh s 94:92 odpravili Memphis, pri čemer sta LeBron James in Anthony Davis dosegla 26 točk, prvi je dodal še 11, drugi pa deset skokov. Los Angeles Clippers pa so doma izgubili proti San Antoniu s 113:116, čeprav je Kawhi Leonard za domače v statistiko vpisal 30 točk in deset podaj. Na drugi strani je blestel Patty Mills, ki je dosegel 27 točk, zadel pa je kar osem trojk (met 8-12). Na zadnji tekmi večera je Portland gostil Chicago in izgubil s 108:111.

V noči na četrtek bo Miami z Goranom Dragićem gostil Boston, dan pozneje pa bo Čančarjev Denver gostil Dallas z Luko Dončićem.

Izidi:

Brooklyn Nets - Utah Jazz 130:96

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 92:94

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 123:116

(Vlatko Čančar ni igral za Denver)

LA Clippers - San Antonio Spurs 113:116

Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 108:111