Jokić spisal zgodovino lige NBA!

Nikola Jokić je že 29. v sezoni dosegel trojni dvojček in tako izenačil osebni rekord izpred dveh sezon, a tokrat je po 44 minutah na parketu poskrbel še za nov zgodovinski in statistični rekord v ligi. Še nikomur pred njim namreč ni uspelo, da bi na eni tekmi v statistiko vpisal 30-20-20. Dvoboj je končal z 31 točkami, 21 skoki in 22 asistencami. Doslej sta imela le Russell Westbrook in Wilt Chamberlain v statistiki presežke pri 20-20-20, a je zvezdnik Denverja zdaj letvico pri točkah postavil še precej višje.