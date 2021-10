Jokić v 15 minutah dosegel 24 točk, Čančar 'obsedel'

Brez superzvezdnika LeBrona Jamesa so igralci Los Angeles Lakers v gosteh po podaljšku premagali San Antonio Spurs s 125:121 in so tako kot Utah še neporaženi v tej sezoni. James ima težave z desnim gležnjem, v njegovi odsotnosti sta bila najboljša Anthony Davis in Russell Westbrook s 35 in 33 točkami. V tej sezoni ni izgubilo niti moštvo Golden State Warriors, ki je Oklahomo City Thunder ugnalo s 106:98.



Košarkarji New York Knicks so končali niz 15 zaporednih porazov v dvobojih s Philadelphio 76ers, v Madison Square Gardnu so zmagali s 112:99. Kemba Walker (19-točk), Francoz Evan Fournier (18) in Julius Randle (16) so vodili Kincks do prve zmage nad Sixers po aprilu 2017.

Izidi:

New York Knicks - Philadelphia 76ers 112:99

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 98:106

Dallas Mavericks - Houston Rockets 116:106

(Luka Dončić 24 točk, 14 skokov in sedem v 34 min. za Dallas)

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 121:125 (podaljšek)

Utah Jazz - Denver Nuggets 122:110

(Vlatko Čančar ni igral za Denver)