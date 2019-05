Jokić se je v Portlandu znesel nad domačini, nato pa še nad mikrofonom

Po 21 točkah, 12 skokih in 11 podajah in zmagi s 116:112 proti Portland Trail Blazersom so imeli zbrani novinarji veliko vprašanj za prvega posameznika obračuna Nikolo Jokića, ki je Denver Nuggetsom s trojnim dvojčkom pomagal do izenačenja v konferenčnem polfinalu.

A Jokić je po tem, ko je prijel za mikrofon, s šokiranim pogledom spoznal, da ga je izruval iz držala, pomagati pa mu ni uspel niti eden od predstavnikov Portlanda, zato je srbski košarkar naslednjih nekaj minut mikrofon vihtel kar sam.

TEKMA

V Somborju rojeni košarkar je šele sedmi v zgodovini lige NBA, ki je uspel v eni sezoni v končnici zbrati štiri trojne dvojčke. Pred njim je to uspelo le še Wiltu Chamberlainu, Earvinu "Magicu" Johnsonu, Oscarju Robertsonu, LeBronu Jamesu, Rajonu Ronduin Jasonu Kiddu.