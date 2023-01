Jokić v svojem stilu o izboru na tekmo vseh zvezd: Bil sem na hipodromu

"Bil sem na hipodromu, tako da nisem bil pozoren na to, če sem iskren," je novinarje, ki spremljajo njegovo moštvo Denver Nuggets presenetil dvakratni MVP. Njegova ljubezen do kasaškega dirkanja je dobro znana, kljub temu pa Srb, ki je ob Luki Dončiću in Jaysonu Tatumu glavni favorit tudi za letošnji naziv MVP, ameriške novinarje vedno znova navdušuje s svojo preprostostjo in na trenutke popolno odsotnostjo ega.