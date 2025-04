Jokić z Denverjem znova poražen, Clippersi povedli z 2:1 v zmagah

To mu je tokrat uspelo z izjemnim metom iz igre, zadel je 15 od 19 poskusov. Srbski zveznik Nikola Jokić je na drugi strani pri gostih vpisal 19. trojni dvojček v končnicah s 26 točkami, 11 skoki in 10 asistencami, a je izgubil tudi sedem žog.

Na preostalih dveh tekmah večera so zmagali gostje. New York Knicks so tudi povedli z 2:1, ko so v Detroitu s 118:116 odpravili Pistons.