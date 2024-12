Jokić z novim trojnim dvojčkom nerešljiva uganka tudi za Sacramento

Tekme v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA onstran Atlantika so postregle s številnimi poslasticami. V eni od njih je blestel srbski as Nikola Jokić, ki je za Denver dosegel deseti trojni dvojček v sezoni. Zlata zrna so slavila tesno zmago nad Sacramento Kings s 130:129. Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni v ekipi Denverja.

V Sacramentu je najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić dosegel 20 točk, 14 skokov in 13 podaj, Nuggets pa so zmagali v divjem zaključku. Ta je vseboval sedem menjav vodstva v zadnjih 75 sekundah tekme. Jamal Murray je vodil zrna z 28 točkami, zmago pa je zapečatil z zadetim košem po podaji Jokića 8,6 sekunde pred koncem. De'Aaron Fox iz Sacramenta je dosegel 29 točk, Domantas Sabonis jih je dodal 28, Malik Monk pa 25 za kalifornijske kralje, ki so v prvem polčasu zaostajali za kar 23 točk, v četrti četrtini pa vodili s 103:96.

Izkazal se je tudi Cade Cunningham. Tako kot Jokić je dosegel trojni dvojček, Tim Hardaway mlajši pa je dosegel velik uspeh po podaljšku, ko so Detroit Pistons v trilerju po koncu rednega dela le premagali Miami Heat s 125:124. Bati so prekinili niz štirih zmag floridske vročice. Zdelo se je, da imajo Pistons popoln nadzor v Detroitu, saj so imeli 18 točk prednosti 8:05 minute pred koncem četrte četrtine. Toda Heat so se vrnili in poravnali izid na 114:114 po trojki Tylerja Herra 5,2 sekunde pred koncem rednega dela. Na vrsti je bil podaljšek. Hardaway je zadel tri zaporedne trojke in bate popeljal v vodstvo s 123:122. Jimmy Butler je postavil Miami nazaj na vrh za eno točko, toda Cunninghamov zadeti met je prinesel Detroitu vodstvo s 125:124 37,5 sekunde pred koncem.

Cunningham je dosegel 20 točk, 11 skokov in 18 podaj, kar je njegov šesti trojni dvojček v sezoni. Na vrhu vzhodne konference kraljujejo Cleveland Cavaliers, ki so izboljšali svoj najboljši izkupiček lige na 23-4 s prepričljivo zmago nad Nets v Brooklynu s 130:101. Evan Mobley je z 21 točkami vodil med sedmimi igralci konjenikov, ki so dosegli dvomestno število točk. Napeto je bilo tudi na tekmi v Torontu. Chicago Bulls so premagali domače Raptors prav tako zgolj s košem razlike, s 122:121. Košarkarji Philadelphie 76ers so s 40 točkami Tyresa Maxeyja in 33 Paula Georgea pokvarili povratek po poškodbi zvezdnika sršenov LaMela Balla z zmago v Charlottu s 121:108. James Harden je dosegel 24 od svojih 41 točk v prvi četrtini in Los Angeles Clippers so prišli do zmage nad Utah Jazz s 144:107, hkrati pa dosegli najvišji rezultat sezone.

Norman Powell je dosegel 29 točk, Ivica Zubac je dodal 19 točk in 12 skokov, Amir Coffey pa je prispeval 16 točk. Harden je ob polčasu zbral 34 točk, ko so Clippers vodili z 81:47. To je bilo največ točk v prvem polčasu za to moštvo, odkar so dosegli 82 točk decembra 2019 na tekmi proti Washingtonu. Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Miami Heat 125:124 (podaljšek)

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 108:121

Toronto Raptors - Chicago Bulls 121:122

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 101:130

Sacramento Kings - Denver Nuggets 129:130

(Vlatko Čančar: zaradi poškodbe ni v ekipi Denverja)

LA Clippers - Utah Jazz 144:107