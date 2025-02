Jokić z novo blestečo predstavo jeziček na tehtnici ob zmagi Denverja

V dresu New Orleansa je blestel Trey Murphy III. z 41 točkami oz. rekordom kariere, a so se tudi njemu v končnici tekme zatresle roke. Dosegel je namreč kar 39 od prvih 85 točk New Orleansa, v zadnji četrtini pa ga je ekipa iz Kolorada vendarle ustavila. C. J. McCollum je dal 30 košev.

Jamal Murray je za Denver dosegel 20 točk, Julian Strawther 15, Zeke Nnaji, ki je po poškodbi Aarona Gordona dobil prvo priložnost v sezoni, pa 12. Denver je po zmagi na četrtem mestu zahoda.