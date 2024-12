Jokić: Za takšno sramoto bi nas v Srbiji pošteno udarili po žepu

Torej, nov dvojni dvojček za izjemnega košarkarja, ki pa v zadnjem obdobju zaradi slabih predstav svojega moštva nima pravih razlogov za zadovoljstvo. Jokić je po obračunu v prestolnici, ki so ga Čarovniki dobili s 122:113, izlil dušo ter jasno in glasno povedal, da tako ne gre več naprej. "Menim, da smo na zadnjih nekaj tekmah v prvi vrsti najbolj razočarali sami sebe. Kar kažemo na parketu, ni podobno ničemur. To moštvo se trenutno nahaja v slepi ulici, vsi skupaj – od prvega do zadnjega – smo krivi za zelo slabe predstave v zadnjem času," je bil uvodoma v svojem slogu odkrit 29-letni srbski reprezentančni branilec, ki za nadaljevanje monologa ni potreboval dodatnih novinarskih vprašanj.

Najboljši košarkar na svetu ta hip Nikola Jokić je imel nov izjemen strelski večer v ligi NBA. Prvo ime Denverja je ob sramotnem porazu na gostovanju pri trenutno najslabšem moštvu lige Washington Wizards dosegel rekordnih 56 točk in ob tem prispeval še 16 skokov in osem podaj.

"Za takšen sramoten poraz bi v moji državi Srbiji sprejeli drastične ukrepe. Eden od teh bi bil zagotovo zmanjšanje plače, morda pa potrebujemo prav to, da se začnemo zavedati, v kako zahtevnem položaju se nahajamo," je šel še korak dlje vidno razočaran center Zlatih zrn. Slednja po odigranih 21 tekmah ter ob razmerju zmag in porazov 11-10 zasedajo trenutno deveto mesto v zahodni konferenci in so tako na robu izpada iz prve deseterice, ki se bojuje za končnico.

"To ni pravi način. Preprosto povedano ... Tako se ne bori za dres prvaka, ki je še nedolgo tega navduševal tako z igrami kot s pristopom vseh igralcev. Imamo težave, to je gotovo, a še je čas, da obrnemo krivuljo v pozitivno smer. Navzlic zdravstvenim težavam, ki jim kar ni videti konca," je ob koncu druženja s sedmo silo nekoliko potarnal Nikola Jokić.

Čeprav drži, da so v dvoboju z Washingtonom, za katerega je 39 točk dosegel Jordan Poole, pri Denverju pogrešali odsotne Jamala Murraya (koleno), Aarona Gordona (mečna mišica) in Daria Šarića (gleženj), pa to ne more biti razlog za tako nonšalanten pristop in nov nepričakovan poraz.