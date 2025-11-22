Jokić znova blestel, Oklahoma nadaljuje neverjetni niz

Za Oklahomo je bila to osma zmaga zapored, v pokalu pa so v skupini A zahodne konference še neporaženi z dvema dobljenima dvobojema. Vsaka ekipa mora sicer odigrati po štiri tekme, v izločilne boje pa potuje šest zmagovalcev skupin ter po ena najboljša preostala zasedba vsake konference.
Ob zanesljivi zmagi proti Utahu je znova blestel Shai Gilgeous-Alexander, ki je v pol ure na parketu dosegel 31 točk in osem asistenc, še sedem njegovih soigralcev je prispevalo vsaj deset točk.
Jokić skoraj s trojnim dvojčkom
Ob tesni zmagi Denverja je znova blestel Nikola Jokić. Ta je ob slavju s 112:109 proti Houston Rockets dosegel 34 točk, 10 skokov in 9 asistenc, Jamal Murray pa je dodal 26 točk.
Nekaj upanja je domačim vlil Kevin Durant s trojko pet sekund pred koncem, a na drugi strani s črte prostih metov gostje niso grešili. Alperen Sengun je nato zgrešil iz sredine za podaljšek.
Portland je v San Franciscu presenetil domačo zasedbo Golden State Warriors in slavil s 127:123. Trail Blazers so tudi ob razpoloženem Stephenu Curryju, ki je dosegel 38 točk, na drugi strani v končnici ves čas vztrajali v vodstvu in vpisali sedmo zmago v sezoni. Golden State po tretjem zaporednem porazu ostaja pri devetih.
Po košu Colina Gillespieja šest sekund pred koncem so do zmage s 114:113 proti Minnesoti prišli košarkarji Phoenixa. Šest sekund pred tem je na drugi strani Anthony Edwards zgrešil oba prosta meta, dvoboj pa končal z 41 točkami. Njegov soigralec Julius Randle je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago.
Dallas Mavericks so z odlično končnico prekinili niz porazov. Novinec Cooper Flagg je vpisal 29 točk in s tem postavil rekord kariere. Pri gostih je bil s 25 točkami najboljši strelec Trey Murphy III. Nekdanja ekipa Luke Dončića je do zmage prišla po sedmih zaporednih točkah ob koncu srečanja.
Izidi
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 120:109
Boston Celtics - Brooklyn Nets 105:113
Toronto Raptors - Washington Wizards 140:110
Chicago Bulls - Miami Heat 107:143
Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 118:115
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 114:113
Houston Rockets - Denver Nuggets 109:112
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 112:144
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 123:127
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.