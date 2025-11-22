Jokić znova blestel, Oklahoma nadaljuje neverjetni niz

Za Oklahomo je bila to osma zmaga zapored, v pokalu pa so v skupini A zahodne konference še neporaženi z dvema dobljenima dvobojema. Vsaka ekipa mora sicer odigrati po štiri tekme, v izločilne boje pa potuje šest zmagovalcev skupin ter po ena najboljša preostala zasedba vsake konference.

Ob zanesljivi zmagi proti Utahu je znova blestel Shai Gilgeous-Alexander , ki je v pol ure na parketu dosegel 31 točk in osem asistenc, še sedem njegovih soigralcev je prispevalo vsaj deset točk.

Ob tesni zmagi Denverja je znova blestel Nikola Jokić . Ta je ob slavju s 112:109 proti Houston Rockets dosegel 34 točk, 10 skokov in 9 asistenc, Jamal Murray pa je dodal 26 točk.

Nekaj upanja je domačim vlil Kevin Durant s trojko pet sekund pred koncem, a na drugi strani s črte prostih metov gostje niso grešili. Alperen Sengun je nato zgrešil iz sredine za podaljšek.

Portland je v San Franciscu presenetil domačo zasedbo Golden State Warriors in slavil s 127:123. Trail Blazers so tudi ob razpoloženem Stephenu Curryju, ki je dosegel 38 točk, na drugi strani v končnici ves čas vztrajali v vodstvu in vpisali sedmo zmago v sezoni. Golden State po tretjem zaporednem porazu ostaja pri devetih.