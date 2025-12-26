Jokić zrušil devet let star rekord Stepha Curryja

Tridesetletni košarkar iz Somborja je lep božični košarkarski večer začinil še s 16 skoki in 15 podajami ter postal drugi igralec v zgodovini NBA, ki mu je uspel trojni dvojček z najmanj 50 točkami ter po 15 skoki in podajami. Pred njim je to uspelo le še Jamesu Hardnu.
Na spletni strani NBA so zapisali, da je bila tekma med Denverjem in Minnesoto podobna "video igri", saj sta Jokić in na drugi strani Anthony Edwards skupno dosegla 100 točk.
Na božični večer je doslej največ točk v ligi NBA dosegel Bernard King (60), sledijo mu Wilt Chamberlain (59), Nikola Jokić (56) ter Rick Barry in Luka Dončić (oba po 50).
Slovenski košarkar v dresu Los Angeles Lakers je 50 točk dosegel pred dvema letoma v Phoenixu, ko je igral za Dallas Mavericks.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.