Jokić zrušil devet let star rekord Stepha Curryja

Tridesetletni košarkar iz Somborja je lep božični košarkarski večer začinil še s 16 skoki in 15 podajami ter postal drugi igralec v zgodovini NBA, ki mu je uspel trojni dvojček z najmanj 50 točkami ter po 15 skoki in podajami. Pred njim je to uspelo le še Jamesu Hardnu.

Na spletni strani NBA so zapisali, da je bila tekma med Denverjem in Minnesoto podobna "video igri", saj sta Jokić in na drugi strani Anthony Edwards skupno dosegla 100 točk.