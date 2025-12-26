Naslovnica
Jokić zrušil devet let star rekord Stepha Curryja

Denver, 26. 12. 2025 14.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nikola Jokić

Srbski košarkar Nikola Jokić je na obračunu med Denverjem in Minnesoto postavil rekord v številu točk v podaljšku v ligi NBA. Srb v dresu Denverja je volkovom nasul 56 točk, od tega kar 18 v podaljšku, kar je za točko več od dosedanjega rekorderja Stephena Curryja iz moštva Golden State Warriors iz 2016.

Tridesetletni košarkar iz Somborja je lep božični košarkarski večer začinil še s 16 skoki in 15 podajami ter postal drugi igralec v zgodovini NBA, ki mu je uspel trojni dvojček z najmanj 50 točkami ter po 15 skoki in podajami. Pred njim je to uspelo le še Jamesu Hardnu.

Na spletni strani NBA so zapisali, da je bila tekma med Denverjem in Minnesoto podobna "video igri", saj sta Jokić in na drugi strani Anthony Edwards skupno dosegla 100 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na božični večer je doslej največ točk v ligi NBA dosegel Bernard King (60), sledijo mu Wilt Chamberlain (59), Nikola Jokić (56) ter Rick Barry in Luka Dončić (oba po 50).

Slovenski košarkar v dresu Los Angeles Lakers je 50 točk dosegel pred dvema letoma v Phoenixu, ko je igral za Dallas Mavericks.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba denver nuggets nikola jokić rekord steph curry

