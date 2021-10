Jokić v zadnji sekundi tekme blokiral Edwardsa

Osem sekund pred koncem je namreč izgubil žogo in Minnesota je imela protinapad. Will Barton je najprej blokiral met Malika Beasleyja, poskus Anthonyja Edwardsa v zadnji sekundi pa je ustavil Jokić.

Denver je po četrti zmagi ob enem porazu tretji v zahodni konferenci lige NBA mesto pred Dallasom, ki je med ekipami s tremi zmagami in porazoma. Nikola Jokić je bil s 26 koši, 19 skoki in sedmimi podajami junak tekme v Indianapolisu, kjer pa bi lahko postal tudi tragična figura dvoboja.

Sredi razpredelnice vhodnega dela so branilci naslova, Milwaukee Bucksi. Po treh zmagah so zabeležili tretji poraz, San Antonio Spursi so jih presenetili in zmagali 102:93 ter tako s prvo zmago na gostovanju v sezoni prekinili niz štirih porazov.

Pri gostih je Dejounte Murray dosegel 23 točk in devet podaj, Grk Giannis Antetokounmpo pa 28 točk in 13 skokov za Buckse, ki so zaradi poškodb ostali brez Brooka Lopeza, Jrueja Holidayja in Donteja DiVincenza. San Antonio je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 33:26.