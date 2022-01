Jokić: Vlatko Čančar se redno prepira s pomočnikom trenerja

Aktualni MVP lige NBA Nikola Jokić je spregovoril o svoji karieri in dogodkih v njegovem moštvu Denver Nuggets. Omenil je tudi svojega soigralca Vlatka Čančarja in primerjal njegov odnos s pomočnikom trenerja Ognjenom Stojakovićem, s svojim v mlajših letih.

Nikola Jokić je eden najbolj nenavadnih najkoristnejših igralcev sezone (MVP) v zgodovini lige NBA. Poleg dejstva, da je najnižje izbrani igralec na naboru (41. izbor leta 2014), ki je kadarkoli postal MVP (2021), je tudi njegov stil igre za ljubitelje košarke v Ameriki zelo zanimiv. "Na začetku nisem igral, nato sem igral v Garbage timu (ob koncu tekem, kjer je zmagovalec praktično bil že znan op. a.), nato sem igral nekaj minut na tekmo, potem sem imel srečo, ker so se poškodovali nekateri soigralci, nato sem prišel v prvo peterko, pa sem zahteval, da grem znova nazaj na klop, nato pa sem končno znova začel tekme. Pravzaprav sem do zdaj igral v zgolj dveh profesionalnih klubih," je svojo pot od neznanega centra v Mega Basketu do superzvezdnika v Denverju opisal Srb.

Tudi danes izstopa v ligi, ki slovi po izjemno hitrih in spretnih igralcih. A pravi, da je njegov način igre skoraj enak, kot v mlajših letih. "Nedavno sem si ogledal posnetek, ki mi ga nekdo poslal. Bila je tekma mladincev, ko sem igral še za Vojvodino. Gledal sem svojo igro in opazil, da so moje poteze iste. Vse počnem upočasnjeno, na videz utrujeno. Tudi zdaj igram enako, moje podaje so enake. Trenutno ne vidim razlike med mojim tedanjim načinom igre in sedanjim. Zgolj manjše napredke na določenih področjih," je v pogovoru s srbsko Areno TV povedal Jokić.

Barcelona je predolgo razmišljala Še pred odhodom v Ameriko, je srbski center za Mega Basket igral v ABA ligi. Takrat je na vrata potrkala Barcelona: "Prišli so s pogodbo. Mi smo igrali proti Cedeviti. Jaz sem odigral verjetno najslabšo tekmo v karieri. Zdaj ne vem, ali je to bilo namerno ali ne, ker sem vedno imel tekme na katerih preprosto nisem igral dobro. Včasih nočem metati, ali podajati. Včasih nekaj v mojih možganih 'klikne', včasih dobro, včasih slabo." Katalonci so se po ogledu omenjene tekme odločili, da ponudbo umaknejo, takrat pa so se pojavili Nuggetsi, ki so mu zagotovili, da ga bo izbrali na naboru leta 2014. "Ko sem prišel v NBA sem hotel takoj iti nazaj domov, pravzaprav še danes hočem nazaj," se pošalil 'Joker'. "V prvem tednu treningov v Denverju so bili tu J.J. Hicks in Kenneth Faried, fantje, ki neverjetno atraktivno zabijajo. Tudi en fant, ki je prišel na priprave, ki je skakal tako visoko, da je žoga po njegovem zabijanju pristala na tleh pred njim. Mislil sem si "o moj bog". Nato sem poskušal igrati na svoj način. Malo počasneje, da jih navadim na svoj ritem. Mislim, da sem jih zdaj prisilil v to, da igrajo v mojem ritmu." je svoje mesto v svojem moštvu in ligi opisal igralec, ki letos znova blesti.

Počasen, a stabilen napredek Jokić tudi sam prizna, da pred vstopom v ligo NBA ni živel najbolj zdravo:"Zadnjo kokakolo sem popil na letalu v Denver, prej sem je popil po tri litre na dan." Kljub temu je za metaforo o svojem odnosu do košarke uporabil še eno sebi ljubi sladko razvado: "Zelo rad jem sladoled, vendar, če bi ga vsak dan jedel, bi ga imel dovolj. Enako je s košarko, tudi nje imam včasih dovolj."

V veliko pomoč mu je na začetku bil trenutni direktor razvoja igralcev pri Nuggetsih Ognjen Stojaković, čeprav sprva ni delovalo tako. "Prva tri leta sva se kregala na praktično vsakem treningu. Pride naslednji trening in midva se na njem sploh ne pogovarjava. A oba sva Srba, govoriva isti jezik, ista sva ... Nekdo bi lahko rekel, da dva popolnoma nerazumna, ampak on je vsekakor moj najboljši prijatelj tu. Tudi izven sveta košarke se druživa in jaz mu tudi zdaj včasih povem, da sem ga takrat res sovražil," je poseben odnos s svojim rojakom opisal Jokić.

Z njim v Denverju nastopa tudi Slovenec Vlatko Čančar, ki je letos na trinajstih tekmah v povprečju dosegal 4,6 točke in 1,8 skoka. Trenutni MVP vidi veliko podobnosti med svojim odnosom s Stojakovićem in odnosom Čančarja z direktorjem razvoja: "Ogi mu želi samo dobro, ta pa bi najraje znorel. Verjamem, da je to nek normalen proces. Ja sem samo hotel igrati in pozneje trenirati, ampak Ogi je zagotovo najboj zaslužen za mojo sedanjo kariero."

