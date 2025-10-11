Svetli način
Košarka

Jokićev brat obsojen zaradi napada na navijača Lakersov

Denver, 11. 10. 2025 12.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
21

Strahinja Jokić, brat košarkarskega zvezdnika Nikole Jokića, je aprila lani na tekmi Lige NBA med Nuggetsi in Lakersi s pestjo v obraz udaril navijača jezernikov. Na sodišču v Denverju je priznal krivdo in bil obsojen na enoletno pogojno kazen.

Nuggetsi so takrat slavili s 101:99, Nikola Jokić je vknjižil trojni dvojček, njegovo dominantno predstavo pa je zasenčil starejši brat Strahinja Jokić. Ta je s pestjo v obraz udaril enega izmed navijačev Lakersov, katerih barv Luka Dončić takrat še ni branil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tri dni po tekmi je navijača, ki je imel še vedno podpluto oko, obiskal detektiv. Oškodovanec je policiji takrat povedal, da ga je eden od bratov udaril s pestjo, ob tem pa zatrdil, da napad ni bil z ničemer izzvan. 43-letnik je slabo leto in pol po incidentu na sodišču v Denverju priznal krivdo za nepooblaščen prehod in neprimerno vedenje. Obsojen naj bi bil na enoletno pogojno kazen.

Preberi še Jokićev brat podivjal in na tekmi udaril navijača

Strahinja Jokić je bil sprva obsojen fizičnega napada tretje stopnje in obtožbe v celoti zanikal. Trdil je, da ni naredil ničesar narobe ter da je zgolj branil prijatelja. V primeru, da bo starejši brat srbskega zvezdnika kršil pogoje pogojne kazni, ga lahko še zmeraj doleti zaporna kazen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Napad je razbil moj občutek varnosti in nadzora. Strah me je bilo zapustiti svoj dom, še posebej skupaj z družino. Nenehno me skrbi maščevanje, ne samo s strani družine Jokić, temveč tudi s strani navijačev, ki bi me lahko prepoznali in nasilno reagirali," je na sodišču povedal oškodovanec.

košarka nikola jokić strahinja jokić napad sodišče lakers
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
11. 10. 2025 14.34
No, lepo po vrsti....sedaj pa sledi še tisto glavno: civilna tožba na podlagi sodbe sodišča. 100.000 $ plus
ODGOVORI
0 0
štrekeljc
11. 10. 2025 14.24
+3
Kdo je pa tega spustil iz živalskega vrta?
ODGOVORI
3 0
niktalop
11. 10. 2025 14.19
+6
Strahinja Jokić, brat košarkarskega zvezdnika Nikole Jokića je tipičen primerek osebe kjer so možgani obratno sorazmerni z maso telesa. Posledica miniaturnih možganov pa je obnašanje primerno neandertalcu.
ODGOVORI
6 0
Gorje
11. 10. 2025 14.01
+4
Lepo je, če navijaš za brata, ampak ne na takšen način. Zgleda, da ima visok pritisk.
ODGOVORI
5 1
96bimBo
11. 10. 2025 14.05
+9
Balkanec ...
ODGOVORI
10 1
Oliguma
11. 10. 2025 14.00
+7
En brat MPV ostala dva pa propalice..take je pa naredil..prvi..ki jima daje neomejeno $$
ODGOVORI
8 1
Slinsson
11. 10. 2025 13.56
+3
strahinja 😂😂😂😂. katero ime
ODGOVORI
5 2
zdravnik007
11. 10. 2025 13.57
+3
enako kot ČRT, JUŠ…😜
ODGOVORI
6 3
Prototip
11. 10. 2025 13.51
+9
Škoda,ker ni naletel na Jakoba Nedoha,,,bi še danes spal v nezavesti,,,,,
ODGOVORI
9 0
Ročak
11. 10. 2025 13.47
+9
Žal mi je Nikole Jokiča, mora prenašat sramoto zaradi primitivnega brata. Tisti, ki jih je dobil nima 60kg s posteljo vred.
ODGOVORI
10 1
Šumsko voče
11. 10. 2025 13.46
+5
Vaški fant
ODGOVORI
5 0
96bimBo
11. 10. 2025 14.07
+5
Ne, balkanski ...
ODGOVORI
6 1
Aleksei Kaar
11. 10. 2025 13.42
+3
Koliko milijonov odskodnine dobi?
ODGOVORI
4 1
Posteni
11. 10. 2025 13.34
+7
Krmak...
ODGOVORI
8 1
Animal_Pump
11. 10. 2025 13.32
+13
Tam se mal preveč duva...Bo naletel na pravega...
ODGOVORI
15 2
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 13.17
+4
Samo pogojna!
ODGOVORI
7 3
Glotar
11. 10. 2025 13.08
+14
tazga balkanskega primitivca je sam za strpat v samico in vsak dan take battine, da bi komaj živ ven prilezel...
ODGOVORI
19 5
Aijn Prenn
11. 10. 2025 13.35
+6
Če hošeš, da bo kaj čutil, bi ga moral z bagrom klofat, drugače bi mislil, da ga komar nadleguje.
ODGOVORI
10 4
BroNo1
11. 10. 2025 13.05
+12
Gucci?! Haha kaj je men to primitivno na takmu folku. Doma pa sarma.
ODGOVORI
15 3
Korošec77
11. 10. 2025 13.33
+5
Dobro saj s sarmo ni nič narobe, mi tudi doma jemo kisu zejle pa meso. Ampak ta človek je hitre jeze, kolerik, nasilnež. Pa se bojim da ni edini v tej familiji tak. Jim je en talent v taki familiji prinesel bogastvo vsem, a vendar po naravi se pa niso nič spremenili oz. dvignili kakšno raven višje.
ODGOVORI
7 2
zdravnik007
11. 10. 2025 13.59
-1
kaj manjka sarmi? jata paje vrhunec kulinarike😂
ODGOVORI
0 1
