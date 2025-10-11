Jokićev brat obsojen zaradi napada na navijača Lakersov

Strahinja Jokić, brat košarkarskega zvezdnika Nikole Jokića, je aprila lani na tekmi Lige NBA med Nuggetsi in Lakersi s pestjo v obraz udaril navijača jezernikov. Na sodišču v Denverju je priznal krivdo in bil obsojen na enoletno pogojno kazen.

Nuggetsi so takrat slavili s 101:99, Nikola Jokić je vknjižil trojni dvojček, njegovo dominantno predstavo pa je zasenčil starejši brat Strahinja Jokić. Ta je s pestjo v obraz udaril enega izmed navijačev Lakersov, katerih barv Luka Dončić takrat še ni branil.

Tri dni po tekmi je navijača, ki je imel še vedno podpluto oko, obiskal detektiv. Oškodovanec je policiji takrat povedal, da ga je eden od bratov udaril s pestjo, ob tem pa zatrdil, da napad ni bil z ničemer izzvan. 43-letnik je slabo leto in pol po incidentu na sodišču v Denverju priznal krivdo za nepooblaščen prehod in neprimerno vedenje. Obsojen naj bi bil na enoletno pogojno kazen.

Strahinja Jokić je bil sprva obsojen fizičnega napada tretje stopnje in obtožbe v celoti zanikal. Trdil je, da ni naredil ničesar narobe ter da je zgolj branil prijatelja. V primeru, da bo starejši brat srbskega zvezdnika kršil pogoje pogojne kazni, ga lahko še zmeraj doleti zaporna kazen.

