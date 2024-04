Jokićev brat podivjal in na tekmi udaril navijača

Nemanja, Nikola in Strahinja Jokić

Denver Nuggetsi so na drugi tekmi serije z Los Angeles Lakersi slavili s 101:99. Junak domačih, ki so nadoknadili visok zaostanek 20 točk, je z uspešno zadetim metom ob zvoku sirene postal Jamal Murray. V taboru Denverja je znova blestel Nikola Jokić, ki je v svojo statistiko vknjižil trojni dvojček – 27 točk, 20 skokov in 10 podaj.