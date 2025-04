V Denverju so se prižgali alarmi: 'Prav vsi se bomo morali izboljšati'

Denver Nuggets so se po porazu na tretji tekmi serije z Los Angeles Clippers prvič znašli v zaostanku (1:2). Po sila izenačenih uvodnih obračunih v Denverju so Clippersi tokrat suvereno izkoristili prednost domačega parketa (117:83), zaradi česar so se pri gostih prižgali alarmi. Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić kljub temu ostaja miren.

Ivica Zubac se je pod košem odlično boril z Nikolo Jokićem. Hrvat je dosegel 19 točk, devet skokov in dve blokadi. FOTO: Profimedia icon-expand

Clippersi so s sijajno ekipno predstavo na svojem parketu odpihnili Denver. Kawhi Leonard, ki znova spominja na svoje najboljše čase, je 11 skokom dodal 21 točk. James Harden in Norman Powell sta jih dosegla po 20, le eno manj pa je zbral Ivica Zubac. Na drugi strani je bil trojni dvojček Nikole Jokića (23 točk, 13 skokov in 13 podaj) premalo, da bi lahko Denver upal na uspeh. Po tekmi so družbena omrežja preplavili negativni komentarji navijačev Denverja, ki so prepričani, da njihovo moštvo v seriji z zelo izkušenimi Clippersi ob takšni igri nima česa iskati. "Po zgodovinskem kolapsu na sedmi tekmi lanske serije z Minnesoto smo znova tu. In nič se ni spremenilo. Ekipa še vedno nima prave energije. Ne zna vrniti udarca, kot ga je znala ob vzponu na vrh lige NBA," so denimo zapisali na spletni strani denversports.com.

Jokić miri: Vsi se bomo morali izboljšati

Jokić je bil kljub ostrim kritikam na račun svoje ekipe drugačnega mnenja. Rešitev je po njegovem zelo preprosta. "Mislim, da se bomo prav vsi morali izboljšati. Danes so bili boljši od nas v vseh aspektih igre. Moramo igrati bolj moštveno, bolj borbeno. Sedaj se ne smemo umakniti, moramo vrniti udarec," je pojasnil srbski zvezdnik. Na vprašanje, kaj je po bolečem porazu s 34 točkami razlike dejal soigralcem, je odvrnil, da nič posebnega.

Nikola Jokić je na novinarski konferenci priznal, da so bili Clippersi boljši v praktično vseh segmentih igre. FOTO: Profimedia icon-expand

Leonard svari pred izkušnjami Denverja

Denver je v prvi četrtini največ vodil za šest, od druge naprej pa so prednost nenehno držali Clippersi. V drugem polčasu je bila razlika vseskozi dvomestna. Leonard in druščina so bili, kot je pravilno izpostavil Jokić, boljši v vseh segmentih igre. Zadeli so 18 trojk, Denver le sedem, pobrali deset skokov več (48:38), medtem ko je bil učinek rezervistov še bolj na strani domačih (31:6). "Vsak je prispeval svoj delček k zmagi. Denver je odlična ekipa. V preteklosti so že bili v takšnem položaju, zato moramo ostati zbrani in nadaljevati v takšnem ritmu," je po zmagi povedal Leonard.

