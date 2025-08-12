Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Jokićev nekdanji soigralec: 'Moj brat je odvisen od iger na srečo, jaz imam rad ženske'

New York, 12. 08. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
3

Michael Porter Jr. je svojo NBA kariero začel pri Denver Nuggets in skupaj z Nikolo Jokićem leta 2023 osvojil naslov prvaka. Kljub velikemu potencialu pa z njim v Koloradu nikoli niso bili popolnoma zadovoljni. Zato so ga to poletje poslali v Brooklyn Nets v zameno za Camerona Johnsona.

Michael Porter Jr. je visok igralec z odličnim metom za tri točke in vsemi potrebnimi orodji za odličnega obrambnega igralca. A Nuggetsi niso nikoli bili prepričani, da je dovolj zanesljiv, da bi upravičil visoko plačo. Jasno je bilo, da Nikola Jokić ob sebi potrebuje boljšega soigralca. Pri Nuggetsih verjamejo, da bo Cameron Johnson upravičil njihovo zaupanje, Porter pa se sooča z dejstvom, da je iz enega od glavnih favoritov za naslov prestopil v moštvo, ki je v minuli sezoni zmagalo na zgolj 26 od 82 tekem rednega dela.

Christian Braun, Michael Porter Jr. in Nikola Jokić
Christian Braun, Michael Porter Jr. in Nikola Jokić FOTO: AP

Porter Jr. že leta snema podkaste, v tokratnem delu podkasta Curious Mike pa je razkril svojo najslabšo razvado. "Vsi imajo različne razvade. Vsi se soočajo z različnimi izzivi. Nekateri se borijo z alkoholom, drugi z drogami. Moj brat (Jontay Porter) se bori z odvisnostjo od iger na srečo. Moja grda razvada pa so vedno bile ženske," je bil iskren Porter Jr.

Preberi še Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

"Ko se oddaljim od Boga, ne sledim njegovim besedam, molim in ga postavim na prvo mesto, me ujame hudič v obliki ženske. Vem, da se lahko veliko ljudi poistoveti z menoj. To je pri ljudeh v mojem položaju zelo pogosto, ampak se mi to nikoli ni zdelo dobro. Po mojem mnenju ni v redu, da na ženske gledamo kot na predmete in spimo z različnimi ženskami. Jaz nisem tega počel ves čas, so pa ženske moja slaba razvada. Imam dva mlajša brata, ki sta poročena, starejše sestre, ki so poročene, jaz pa sem edini, ki ni poročen. Menim, da ti Bog da tisto, s čimer se lahko uspešno spopadeš," je o svojih osebnih bitkah dejal Porter Jr., ki bo v prihodnji sezoni prvič v svoji NBA karieri igral brez trikratnega MVP-ja rednega dela lige NBA ob sebi.

Michael Porter Nikola Jokić denver nuggets nba
Naslednji članek

Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

SORODNI ČLANKI

Ko se zberejo Dončić, Jokić, Dragić, Vučević, Marjanović in Čančar

Jokić preplavljen z emocijami po zmagi svojega konja

Jokić poskrbel za norišnico: tekmoval s hitrim vlakom in zbral 30.000 ljudi

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
12. 08. 2025 12.53
+1
jaz pa na srečo nisem odvisen od iger na srečo,ker vem da te sreče ne bom nikoli deležen,..edina sreča v življenju,ki jo mam je kot sem že omenil neodvisnost....
ODGOVORI
1 0
ecoliqua
12. 08. 2025 12.43
+1
Bog?? Misliś denar....bog je izmiśljena beseda
ODGOVORI
1 0
mamma mia
12. 08. 2025 13.15
Bog koristi samo cerkvi.Oz.ji zgodba že stoletja prinaša denar in vpliv.Ker realno se nihče ne rodi le iz želje po otroku.To je mogoče le v pravljici oz.cerkvi.!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089