Jokićev nekdanji soigralec: 'Moj brat je odvisen od iger na srečo, jaz imam rad ženske'

Michael Porter Jr. je visok igralec z odličnim metom za tri točke in vsemi potrebnimi orodji za odličnega obrambnega igralca. A Nuggetsi niso nikoli bili prepričani, da je dovolj zanesljiv, da bi upravičil visoko plačo. Jasno je bilo, da Nikola Jokić ob sebi potrebuje boljšega soigralca. Pri Nuggetsih verjamejo, da bo Cameron Johnson upravičil njihovo zaupanje, Porter pa se sooča z dejstvom, da je iz enega od glavnih favoritov za naslov prestopil v moštvo, ki je v minuli sezoni zmagalo na zgolj 26 od 82 tekem rednega dela.

Porter Jr. že leta snema podkaste, v tokratnem delu podkasta Curious Mike pa je razkril svojo najslabšo razvado. "Vsi imajo različne razvade. Vsi se soočajo z različnimi izzivi. Nekateri se borijo z alkoholom, drugi z drogami. Moj brat ( Jontay Porter ) se bori z odvisnostjo od iger na srečo. Moja grda razvada pa so vedno bile ženske," je bil iskren Porter Jr.

"Ko se oddaljim od Boga, ne sledim njegovim besedam, molim in ga postavim na prvo mesto, me ujame hudič v obliki ženske. Vem, da se lahko veliko ljudi poistoveti z menoj. To je pri ljudeh v mojem položaju zelo pogosto, ampak se mi to nikoli ni zdelo dobro. Po mojem mnenju ni v redu, da na ženske gledamo kot na predmete in spimo z različnimi ženskami. Jaz nisem tega počel ves čas, so pa ženske moja slaba razvada. Imam dva mlajša brata, ki sta poročena, starejše sestre, ki so poročene, jaz pa sem edini, ki ni poročen. Menim, da ti Bog da tisto, s čimer se lahko uspešno spopadeš," je o svojih osebnih bitkah dejal Porter Jr., ki bo v prihodnji sezoni prvič v svoji NBA karieri igral brez trikratnega MVP-ja rednega dela lige NBA ob sebi.