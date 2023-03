Jokićev trojni dvojček za zgodovino, zajetna minutaža za Čančarja

Košarkarji Denverja so na gostovanju v Houstonu prišli do nove rutinirane zmage (133:112). Nikola Jokić je s 14 točkami, 11 skoki in 10 asistencami dosegel jubilejni 100. trojni dvojček v karieri. Veliko priložnosti za dokazovanje je znova dobil tudi Vlatko Čančar, ki je v slabih 27 minutah igre vpisal devet točk in štiri skoke.

icon-expand Nikola Jokić je kralj trojnih dvojčkov v tej sezoni. FOTO: AP Statistika Nikole Jokića je iz dneva v dan bolj neverjetna: V tej sezoni je dosegel že 24 trojnih dvojčkov, kar je največ izmed vseh košarkarjev, od tega kar 15 na zadnjih 20 tekmah. Ob tem velja poudariti, da je njegov Denver s 44 zmagami in 19 porazi s naskokom vodilna ekipa zahodne konference. Impresiven je tudi podatek, da je Denver dobil zadnjih 28 tekem, na katerih je Jokić dosegel dvomestne vrednosti v treh različnih statističnih kategorijah. "Je unikatna oseba, ki si ne želi pozornosti ali zaslug za svoje dosežke. Razmišlja le o tem, kako bi ekipi pomagal do prvega naslova prvakov," je svojega varovanca po tekmi pohvalil trener Michael Malone. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Le pet košarkarjev – Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) in LeBron James (106) – je doslej preseglo mejo stotih trojnih dvojčkov. Glede na trenutno formo srbskega centra pa se zdi, da bo Jokić marsikaterega od naštetih kmalu presegel. Proti v tej sezoni razglašenim raketam je bila zmaga Denverja sicer pričakovana. Za novo dokazovanje jo je odlično izkoristil Vlatko Čančar, začel je na klopi, a na parketu preživel skoraj 27 minut. Poleg devetih točk in štirih skokov je zbral še tri asistence in eno ukradeno žogo. Iz igre je metal 3/6 (2/5 za tri). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke