Jokićeva prevlada se nadaljuje, Dončić za zdaj še daleč od ravni za MVP

Čeprav bi se tekma v Ball areni v zvezni državi Kolorado lahko končala tudi v korist Dallasa, je bilo za slavje Denverja odločilno predvsem to, da so v ključnih trenutkih njegovi košarkarji ulovili več žog pod obema obročema.

Nekdanji odlični organizator igre je bil tokrat zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Po Kiddovih besedah pa je tehtnico na stran Denverja prevesil boljši skok slednjega. "Če bi se žoga ali dve več odbili v naše roke, bi zdaj verjetno govorili o drugačnem epilogu tekme. Tako pa ostaja grenak priokus, da smo po relativno dobri igri v zadnjih 48 urah dvakrat ostali praznih rok. Sprva proti Phoenixu za točko in zdaj še proti Denverju," se je pridušal Kidd.

Podobno je razmišljal prvi mož v vrstah Dallasa Kyrie Irving, ki mu prvi točkovni presežek v letošnji sezoni ni kaj prida pomenil. "Ko tako na precej naiven način izgubiš dve zahtevni tekmi zapovrstjo, ti tudi odlična lastna statistika ne pomeni kaj prida. Piše in pomni se zgolj poraz, vse ostalo pa gre hitro v pozabo," je sprva povedal Irving in dodal: "Gre za precej po kakovosti izenačeni moštvi in ponavadi v tako napetih končnicah odločata žoga ali dve. Tokrat sta bili sreča in znanje na strani Denverja, drugič pa upam, da bomo srečnejši mi."